16 clubes, en investigación por presuntas malas prácticas laborales

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este domingo que abrirá investigación a 16 clubes del fútbol profesional colombiano por posibles irregularidades en sus manejos laborales con los futbolistas.



La Superintendencia de Industria formuló pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional colombiano, con el fin de establecer si estos agentes habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021.



"10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021. Asimismo, esta Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos", dice la Superintendencia en un comunicado.



Al respecto, el Superintendente, Andrés Barreto, anunció que se abre la investigación tras las denuncias hechas en abril de este año por la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro.



"La Asociación se quejó señalando que se estaba restringiendo la posibilidad de los jugadores de negociar su contrato, que se estaba restringiendo el mercado, y de una lista negra donde si los jugadores quieren terminar su contrato, los vetan para poder buscar otro equipo o quedan como rehenes del club... Es el mercado de los pases y el 26 por ciento de los ingresos de los clubes viene de eso...", dijo en Noticias Caracol.



Con la apertura de la investigación, la Superintendencia espera la colaboración de los equipos de la Dimayor, o se someterán a posibles multas.



"Lo primero es que con esta apertura los equipos pueden venir y someterse al programa de beneficios por cooperación si aceptan cargos, y les evitara investigación y multas. Si vamos a la investigación y se abre el caso, y se comprueba responsabilidad, se lleva el caso a la junta asesora para imponer multas como pasó en la reventa de boletas", dijo el Superintendente.

La Superintendencia indicó que podrá imponer multas hasta de "CIEN MIL SALARIOS

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) por cada infracción al

régimen de libre competencia, y de hasta DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) por cada infracción a quienes colaboren,

faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas".

Los equipos investigados

1. TALENTO DORADO S.A.

2 CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB S.A. - EN LIQUIDACIÓN OFICIAL

3 DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A.

4 UNIÓN MAGDALENA S.A.

5 ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

6 ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A.

7 TIGRES FÚTBOL CLUB S.A.

8 CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.

9 ONCE CALDAS S.A- EN REORGANIZACIÓN

10 DEPORTES QUINDÍO S.A.

11 CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.

12 CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO FÚTBOL CLUB S.A.

13 FORTALEZA FÚTBOL CLUB S.A.

14 LEONES FÚTBOL CLUB S.A.

15 CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A.

16 ALIANZA PETROLERA F.C. S.A.



Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra veinte (20) personas

naturales vinculadas con los agentes investigados; esto con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas.



PERSONAS VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN

Nombre Cargo

PAOLA ANDREA SALAZAR OLANO Presidente TALENTO DORADO S.A.

JOSÉ FERNANDO SALAZAR OLANO Manager TALENTO DORADO S.A.

JOSÉ AUGUSTO CADENA MORA Expresidente CÚCUTA DEPORTIVO

RICARDO HOYOS ÁNGEL Presidente BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A.

JOSÉ MARÍA CAMPO ALZAMORA Presidente UNIÓN MAGDALENA S.A.

ÓSCAR ARMANDO CASABÓN RODRÍGUEZ Presidente ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

RAMIRO ALBERTO RUIZ LONDOÑO Presidente ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A.

ÉDGAR JESÚS PÁEZ CORTÉS Presidente TIGRES FÚTBOL CLUB S.A.

GABRIEL CAMARGO SALAMANCA Presidente CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.

TULIO MARIO CASTRILLÓN TOBÓN Presidente ONCE CALDAS S.A- EN

REORGANIZACIÓN

JESÚS HERNANDO ÁNGEL MONTAÑO Presidente DEPORTES QUINDÍO S.A.

CARLOS MARIO ZULUAGA PÉREZ Presidente CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD

SEGUROS S.A.

GUSTAVO BERNARDO MORENO ARANGO Presidente CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO

FÚTBOL CLUB S.A.

CARLOS ALBERTO BARATO MÉNDEZ Presidente FORTALEZA FÚTBOL CLUB S.A.

CARLOS ALBERTO MURILLO GIRALDO Presidente LEONES FÚTBOL CLUB S.A.

ROBERTO ENRIQUE RODRÍGUEZ RUÍZ Vicepresidente CLUB DEPORTIVO REAL

SANTANDER S.A.

CARLOS ORLANDO FERREIRA PINZÓN Presidente ALIANZA PETROLERA F.C S.A.

JORGE FERNANDO PERDOMO POLANÍA Expresidente DIMAYOR

JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA Expresidente DIMAYOR

La denuncia de Acolfutpro

Acolfutpro ha venido denunciando estas prácticas en el fútbol colombiano. El Director ejecutivo, Carlos González Puche, dijo a EL TIEMPO.



"Los estatutos de la Dimayor restringen derechos, pero los futbolistas no pueden ir a la justicia ordinaria... Está el caso de Nacional-Tuluá, si usted va a la justicia ordinaria lo pueden sancionar de 6 meses a cinco años para ejercer su actividad", dijo Puche.



"La Dimayor se apropia del derecho de imagen colectiva en sus estatutos y subordinan a los jugadores al ponerlos a firmar un documento para no poder ser inscritos si no se apegan a esos reglamentos", agregó.



