Steven Alzate nació en Comden (Inglaterra), el 8 de septiembre de 1998. Hasta hace una semana, era un completo desconocido para la mayoría de los que siguen la Selección Colombia cada vez que salta a la cancha. Reinaldo Rueda lo tenía en la mira desde hace unos meses.



Hoy puede contarle a sus hijos, cuando los tenga, que ya se puso una vez la camiseta 10 de Colombia, el país en el que nacieron sus padres, cuando Carlos Queiroz era el técnico nacional y lo puso a jugar en unos amistosos de noviembre del 2019.

"Es algo que he estado esperando por mucho tiempo. Sentí que Colombia era el equipo adecuado, especialmente con las raíces de mis padres

“Las cosas están sucediendo rápidamente para mí, probablemente más rápido de lo que imaginé. Se siente como un sueño haber debutado hace unos meses en la Premier y ahora recibir este llamado”, declaró Alzate en zona mixta, en noviembre del 2019, antes de su debut en la Selección Mayor, contra Perú.



“Es un honor jugar para mi país, es algo que he estado esperando por mucho tiempo. Sentí que Colombia era el equipo adecuado, especialmente con las raíces de mis padres”, agregó en ese momento.



Alzate, el primer 'europeo' de Colombia

Técnicamente, es el primer jugador nacido en Europa que se pone la camiseta de mayores, y el séptimo no nacido en Colombia en jugar con la Selección.



Esa mezcla de orígenes hace que Steven, jugador del Brighton & Hove Albion, no tenga un español precisamente fluido, pero cuando lo habla, se le siente un marcado acento paisa. Ese es el origen de su padre, Héctor Alzate, quien llegó a Inglaterra en 1986, a los 23 años, a ganarse la vida como inmigrante.



Su mamá también es colombiana y es por ella que fue criado con las costumbres suramericanas. Héctor también jugó al fútbol y el pequeño Steven comenzó a acompañarlo a los partidos. Ahí lo picó el bicho del deporte.



"Estamos muy felices por este llamado. Tenemos el optimismo de volverlo a ver en las canchas luciendo la camiseta de Colombia, que es un orgullo para toda la familia y para él también, que es un sueño", dijo Héctor, su padre a Caracol TV.



Primer partido completo de la temporada

Steven Alzate ha tenido una temporada de altibajos en el Brighton & Hove Albion, marcada por una lesión en el tobillo que le dio de baja dos meses y medio.



Las estadísticas que tiene en lo que va de la temporada inglesa son cortas: ha jugado cinco partidos, dos de ellos como titular. Pero fue elogiado por sus compañeros y la crítica por su desempeño en el empate (1-1) contra Chelsea, su primer partido completo de la temporada.



"Entró y jugó fuera de sí a pesar de que eran sus primeros 90 minutos en la Premier League en mucho tiempo. Estuvo sobresaliente", comentó Adam Webste, el capitán del equipo y quien marcó el gol de su equipo en ese empate.

Steven Alzate ha ido ganando un lugar importante en su equipo. Foto: AFP

Los inicios de Alzate

A los 18 años debutó en el fútbol profesional inglés, en el Leyton Orient, un equipo que por entonces jugaba en la Liga Dos, que equivale a la cuarta división de ese país.



El 28 de febrero de 2017 jugó su primer partido, en la derrota 4-1 frente al Stevenage: entró en el minuto 68, por el portugués Sandro Semedo. Alcanzó a jugar 12 partidos en ese club, hasta que la fortuna lo puso en un amistoso contra el Brighton, que ya era de la Premier League.



A Alzate lo llevaron a que terminara de formarse. Jugó en la escuadra Sub-23 del Brighton en la temporada 2017-2018. Estuvo cedido seis meses en el Swindon Town, de la Liga Dos.



Alcanzó a ser convocado a una selección menor de Inglaterra y Arturo Reyes, que era el técnico de la Selección Sub-23 de Colombia, también le echó el ojo. Pero sufrió un problema físico y estuvo varios meses sin jugar.



“Yo sufrí una lesión lumbar y estuve cinco meses fuera. Quedamos en que era mejor que me quedara y recibiera tratamiento. Esta vez me llamaron para la de mayores, pero me da igual jugar con la que sea, es un orgullo jugar con Colombia”, dijo entonces.



Graham Potter, aún su técnico en el Brighton, le vio condiciones en aquel momento y lo ascendió al primer equipo en esta temporada.



“Nos brinda un buen balance por la izquierda y entiende lo que intentamos hacer tácticamente. Muchas veces nos ayuda a abrir el juego, otras se acerca al centro y cubre el espacio, es un jugador con capacidad de cumplir esas dos tareas, por lo que nos ha asombrado, aunque no nos sorprende porque sabemos que tiene calidad”, declaró Potter.



Con un curioso dorsal, el número 46, Alzate debutó en la Premier League el pasado 17 de septiembre, en el empate sin goles frente al Newcastle. En un esquema 3-4-3, el DT lo pudo como volante lateral por la izquierda.



Pero no es la única posición en la que ha jugado. Cuando Potter cambió a defensa de cuatro, Alzate fue mediocampista de primera línea y también jugó como extremo por la derecha.



Este es Steven Alzate el inglés de la Selección Colombia.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc