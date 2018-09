Stalin Motta, capitán y símbolo del líder de la Liga

Las historias de crecimiento de Stalin Motta y Equidad han sido paralelas. El bogotano llegó al club cuando estaba en la B y fue clave en la temporada en que consiguieron el ascenso, por allá en el 2006.

El club fue madurando y él también lo hizo: llegó a una final en el 2007, ganó la Copa Colombia en el 2008 y, salvo un paréntesis de dos años, en los que estuvo primero en Nacional y luego en Barcelona de Ecuador, siempre dijo presente, con la camiseta 10 en la espalda.



Ahí sigue Stalin, el jugador que más partidos ha jugado en el club: 341, incluyendo el del sábado, el triunfo 0-1 frente a Boyacá Chicó que le permitió a Equidad imponer la marca del mejor arranque de un equipo desde que se juegan los torneos cortos: siete victorias, diez goles a favor y ninguno en contra. Pero Motta, que conoce muy bien la historia del equipo, sabe que la tarea aún no está hecha.

Nosotros estamos muy tranquilos, pensando en el día a día, sin buscar récords ni cosas por el estilo FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros estamos muy tranquilos, pensando en el día a día, sin buscar récords ni cosas por el estilo. Se han venido dando diferentes parámetros que a nosotros nos llenan de orgullo y satisfacción. Estamos pensando en ganar, en seguir esta buena racha, pero no estamos metidos en esos aspectos. Si se dan, bienvenidos, pero si no, seguimos pensando en clasificar”, declaró Motta, que ya tiene 34 años.



Stalin estuvo en tres de las cuatro participaciones de Equidad en torneos de Conmebol: jugó la Copa Suramericana en 2009, 2012 y 2013, en la que más lejos llegaron: Vélez Sarsfield los sacó en octavos de final. Ahora quieren volver a clasificar.

“Equidad hace mucho tiempo no va a un torneo internacional. Sería muy bueno para nosotros volver, ir a la Suramericana, ir a la Libertadores, esos torneos te dan un plus, entonces estamos luchando por esos objetivos”.



Equidad lleva 1.217 minutos sin recibir gol como local, y el sábado, en Tunja, llegó a 653 minutos sin que le anoten. Ese buen rendimiento defensivo lo traían desde el semestre pasado: de los últimos 13 partidos oficiales solo recibieron dos tantos. El problema estaba de la mitad de cancha para adelante y lo han ido corrigiendo.



“El equipo siempre trabaja para mejorar, para crecer, con el comando técnico tenemos un trabajo arduo, fortalecernos para superar nuestras falencias, con el profe Armando (Osma) se trabaja mucho la definición”, explicó Motta.

Plantel 2018-II 😎⚽ #EquidadMiPasión Una publicación compartida de Club Deportivo Equidad Seguros (@clubdeportivolaequidad) el 27 Ago, 2018 a las 12:14 PDT

los jugadores que llegaron han aportado su fútbol y su calidad humana FACEBOOK

TWITTER

“Tuvimos cuatro semanas más de trabajo de pretemporada y eso ha sido favorable para nosotros, y mantener el 90, 95 por ciento del plantel ha sido bastante valioso, los jugadores que llegaron han aportado su fútbol y su calidad humana”, agregó.



Equidad peleó títulos en el 2007, 2010 y 2011, años en los que fue finalista. Motta espera que algún día el escudo pueda tener colgada una estrella.

Ojalá que este cuento que estamos viviendo tenga un final feliz FACEBOOK

TWITTER

“Equidad merece estar en los primeros lugares por la estructura, porque es una institución seria, pensando siempre en crecer y ser ejemplo para los demás equipos del país, nos estamos preparando fuerte, trabajamos día a día para ser de nuevo protagonistas como lo fuimos años atrás. No ganamos títulos en la Liga, ganamos una Copa, queremos volver a una final y poder ganarla. Ojalá que este cuento que estamos viviendo tenga un final feliz”, concluyó.









José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc