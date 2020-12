Listo el sorteo: partidazo en la primera fecha de la Liga del 2021

El fútbol no para. La Dimayor ya definió cómo se jugará la Liga I del 2021, luego del sorteo realizado este miércoles, que dejó como novedad el duelo Nacional vs. Santa fe en la primera jornada.

(Le puede interesar: Balance: el pésimo año de Colombia en las Copas internacionales)



En la primera fase del campeonato se jugarán 18 partidos, 9 de local y 9 de visitantes. Todos los equipos tendrán una jornada de descanso.



Así quedó la primera fecha:



Tolima vs. Once Caldas

Alianza Petrolera vs. Pereira

Junior vs. Medellín

Bucaramanga vs. Chicó

Pasto vs. La Equidad

Nacional vs. Santa Fe

Patriotas vs. América

Cali vs. Jaguares

Millonarios vs. Envigado



Descansa Águilas Doradas.



(Lea también: Ancelotti volvió a ser portador de malas noticias de James)



La Liga arranca el fin de semana del 17 de enero del 2021.



DEPORTES