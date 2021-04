Así quedaron los cuartos de final del fútbol colombiano

Dimayor definió este lunes los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga Betplay.

En el sorteo los cabezas de serie fueron Nacional, Santa Fe, Millonarios y Cali, mientras que los otros cuatro equipos que estarán en estas finales serán Deportes Tolima,La Equidad, Juinor y América.



Los cruces quedaron de la siguiente manera:



Nacional vs. La Equidad



Santa Fe vs. Junior



Millonarios vs. América



Cali vs. Tolima





El reglamento:



Artículo 9º.- CUARTOS DE FINAL LIGA BetPlay DIMAYOR I 2021:



LLAVES. – Los 8 clubes clasificados a los cuartos (4tos) de final se dividirán en 4 llaves,

las cuales se denominarán “Llave A”, “Llave B”, “Llave C” y “Llave D”. Esta fase se jugará

en 2 partidos, uno de ida y el otro de vuelta (local y visitante). Los ganadores de estas

llaves jugarán la Semifinal de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021.



Los cabezas de serie serán Atlético Nacional, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali.



Los clubes afiliados que ocupen la primera (1ª), segunda (2ª), tercera (3ª) y cuarta (4ª)

posición, serán cabezas de serie y los clubes en la quinta (5ª), sexta (6ª), séptima (7ª) y

octava (8ª) posición en la Tabla de posiciones de la fase Todos Contra Todos de la Liga

BetPlay DIMAYOR I 2021 se ubicarán en cualquiera de las llaves por sorteo.



La “Llave A” estará encabezada por el club que ocupe la primera (1ª) posición, la “Llave

B” por el club que ocupe la segunda (2ª) posición, la “Llave C” por el club que ocupe la

tercera (3ª) posición, la “Llave D” por el club que ocupe la cuarta (4ª) posición y sus

respectivos rivales serán designados por sorteo.



Los clubes que obtenga mayor puntuación en los partidos de ida y vuelta en cada una de las llaves, avanzarán a las Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021.



Parágrafo 1: Los clubes cabezas de serie iniciarán esta fase en calidad de visitantes

(partido de ida).



Parágrafo 2: No obstante, en caso que a 2 clubes de la misma plaza les corresponda

iniciar esta fase en calidad de local o visitante simultáneamente, la DIMAYOR tendrá la

facultad para programar los partidos en fechas distintas. En el caso que se presente

alguna dificultad con la disponibilidad del escenario deportivo, el club que esté mejor

ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 iniciará la fase

de cuartos de final en calidad de visitante, su compañero de plaza en calidad de local, y los demás clubes participantes en esta fase deberán acogerse a tal medida.





