Listo el sorteo: así se jugarán las semifinales de la B

La Dimayor sorteó este lunes los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso en el segundo semestre. El ganador de la segunda del campeonato enfrentará al Deportivo Pereira por el primer ascenso.

A partir de este fin de semana se jugarán dos cuadrangulares. Los primeros de cada grupo avanzarán a la final semestral. El que gane ese duelo será el rival de Pereira.



Cabe recordar que si Deportivo Pereira vuelve a ganar el torneo semestral, obtendrá automáticamente la casilla en la primera división y el segundo ascenso lo jugarán los dos primeros equipos de la reclasificación.



Los grupos quedaron así:



Grupo A: Quindío, Cortuluá, Pereira y Tigres.

Grupo B: Boyacá Chicó, Bogotá, Real Cartagena y Fortaleza.



La primera fecha de los cuadrangulares se jugará así:



Grupo A: Pereira vs. Tigres y Cortuluá vs. Quindío.

Grupo B: Boyacá Chicó vs. Fortaleza y Bogotá vs. Real Cartagena.



Noticia en desarrollo.



DEPORTES