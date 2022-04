Este viernes, luego de la contundente victoria de Santa Fe contra el Deportivo Pasto en El Campín, se sortearon las llaves de los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay 2022.



Para la definición de los emparejamientos, se dispusieron dos grupos principales con los clubes participantes. El primero, con los siete ganadores de la fase III. El segundo, con los ochos clubes que clasificaron a torneos internacionales.

"Las llaves se jugarán por eliminación directa en partidos ida y vuelta, donde serán locales -en el partido de vuelta- los clubes ganadores de la Fase III. Los encuentros se disputarán entre el 20 de abril y 11 de mayo", informó Dimayor.



Así quedaron los cruces

Santa Fe vs. Junior. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Llave A: América de Cali vs Unión Magdalena

Llave B: Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF

Llave C: Independiente Medellín vs Tigres FC

Llave D: Atlético Nacional vs Once Caldas

Llave E: Junior FC vs Independiente Santa Fe

Llave F: Deportes Tolima vs Por definir (Águilas Doradas/Deportivo Pereira)

Llave G: Millonarios FC vs Jaguares FC

Llave H: La Equidad vs Atlético Bucaramanga



El partido entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas se jugará el próximo 14 de abril a las 7:30 p.m.

