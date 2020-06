Clubes eligen el sistema de competencia para reanudar la Liga

Este jueves se llevó a cabo una reunión especial de directivos de la Dimayor, previa a la asamblea de clubes de este sábado. En ella, los dirigentes de los equipos de la A estudiaron las opciones de sistema de campeonato para la reactivación de la Liga.

En esta reunión, según pudo saber EL TIEMPO, se decantaron varias opciones de campeonato y finalmente se escogió la propuesta dereanudar el torneo que quedó suspendido por el covid-19, que fue presentada por el América de Cali. Es decir, será un solo campeonato y no dos.



(Le `puede interesar: Colombia no hará el Mundial femenino del 2023)



La idea es terminar ese campeonato (Liga I) hasta la fecha 20, de acuerdo al fixture ya establecido por la Dimayor, pero con sistema de cuadrangulares semifinales. Es decir que clasifican los ocho mejores. Inicialmente, antes de la suspensión, el formato era de llaves para acortar el campeonato debido a la Copa América que no se hizo este año.



Con esta propuesta, la idea es competir los fines de semana, para entre semana poder disputar los partidos de la Copa Colombia, así como dar espacio a los torneos internacionales.



La propuesta también indica que será la tabla de reclasificación la que determine cupos a torneos internacionales, así como el campeón de la Copa.



12 equipos que votaron a favor de esta propuesta fueron: América, Bucaramanga, Medellín, Tolima, Cali, Alianza, Nacional, Equidad, Pereira, Junior, Cúcuta y Pasto.



Durante la reunión se evaluaron otras opciones como jugar en cuatro grupos regionales de cinco equipos. Esta opción quedó como opcional, por si el campeonato no llegara a empezar antes del primero de septiembre, ya que habría menos fechas disponibles.

​

La tercera opción que quedó descartada era la de jugar dos grupos de 10 equipos y con llaves entre los dos primeros de cada grupo.



(Lea además: Liverpool al fin es campeón de la Liga Premier)



En la asamblea del sábado se ratificará la opción de Liga elegida y se definirá además la empresa para hacer las pruebas de covid-19 a los futbolistas. También se definirá el tema del descenso.





DEPORTES