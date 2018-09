Boyacá Chicó ganó el duelo del descenso: venció 1-2 a Leones

Boyacá Chicó, sin sudar siquiera, se encontró el empate y luego el gol de la victoria. Suerte y efectividad fueron los factores para que el conjunto visitante se llevara los tres puntos del estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

Con este resultado el equipo ajedrezado llegó a ocho puntos. Seguramente, al final de la octava fecha, ascenderá uno o dos escalones en la tabla. Leones, por su parte, continúa con las mismas cuatro unidades y en la parte baja de la clasificación.



Un minuto y 26 segundos fue lo que se demoró Leones para convertirle el gol a su rival Boyacá Chicó. El autor de la anotación fue Wilmar Jordan, tras pase de Diego Sánchez y un error del defensor Óscar Balanta. El balón hizo un extraño luego de pegar en el pie del delantero de Leones y terminó colgando al arquero Rogerio Caicedo.



Boyacá Chicó se sintió insultado después de recibir ese gol, fue como si le hubieran mentado la madre, entonces arremetió con todo a Leones, pero el balón no pasó de los tres cuartos del campo. Sólo se destacó un tiro libre que cobró Jossymar Gómez y terminó en las manos del arquero Arled Cadavid.



Después de controlar las intenciones de los boyacenses los de Leones volvieron al acecho, primero lo intentó Sebastián Gómez, de media distancia, pero su remate pasó cerca del poste izquierdo, luego fue Felipe Aguirre, en otro tiro libre que atajó Rogerio, y luego fue una jugada rápida de Daniel Mantilla, por el sector izquierdo, en el que nuevamente el arquero Rogerio actuó y cerró el paso al volante.



Pasaron casi 20 minutos en los cuales no hubo alguna emoción. Boyacá Chicó se aventuró en el 36 y tras una secuencia de pases, que finalizaron Jhon Arboleda y Diego Valdés, se presentó el empate 1-1 transitorio.



Hubo alegría en todo el conjunto visitante. Pero Leones respondió con dos nuevos ataques. Un minuto después le fue anulado un gol por posición en fuera de lugar de John Sánchez, mientras que casi en el tiempo oficial el arquero Rogerio le atajó una gran oportunidad a Wilmar Jordan, autor del primer gol.



Para la parte complementaria las emociones fueron en menor cantidad, por una parte porque Leones perdió a Diego Sánchez tras ser expulsado por doble tarjeta amarilla, y por la otra porque Boyacá Chicó consiguió el segundo gol en una jugada fortuita y luego defendió el marcador hasta el final.



A los tres minutos del segundo tiempo el delantero visitante, Diego Valdés, quiso sorprender a Leones con un remate que el arquero Arled Cadavid pudo controlar fácilmente.



Al minuto cinco se presentó la expulsión de Sánchez. Sus compañeros se desconcentraron, no supieron organizarse y nueve minutos después vieron cómo Boyacá les convirtió el segundo gol.



El 1-2 a favor de Chicó se presentó en un rechazo que quiso hacer Arled con sus puños, con tan mala suerte que el balón rebotó en su compañero Felipe Jaramillo y el balón se devolvió directamente hacia el arco, en donde estaba Diego Valdés, para que lo terminara de empujar y así convertir el gol de la victoria.



La media hora siguiente sirvió para que Leones atacara y buscara el empate. La opción que más se destacó fue un remate de Felipe Jaramillo en la que el arquero Rogerio tuvo que lanzarse para poder llegar al balón.



Boyacá Chicó no volvió a aparecer por el arco de Leones, terminó nervioso, pero el tiempo fue su aliado y estuvo a su favor, pues no permitió que hubiera alguna otra emoción en el estadio de Ditaires.



En la novena fecha, Leones visitará a Independiente Medellín, el próximo domingo a las 3:15 de la tarde; mientras que Boyacá Chicó jugará el sábado contra Deportes Tolima, en Tunja, a las 5:30 p.m.

Síntesis

Leones FC 1 / Boyacá Chicó 2



Leones: Arled Cadavid (4); David Montoya (5), Edisson Restrepo (5), Juan Felipe Aguirre (5) y Diego Sánchez (5); Daniel Mantilla (5); Sebastián Gómez (6), Felipe Jaramillo (6) y Roger Lemus (5); Jhon Sánchez (5) y Wilmar Jordan (6).



DT: Mauricio Martínez (E).



Chicó: Rogerio Caicedo (6); Jaime Ayala (6), Óscar Balanta (4), José Mosquera (5) y Nelino Tapia (6); Yuxer Requena (6), John Edwar González (5), Jossymar Gómez (5) y Juan David Duque (5); Jhon Arboleda (5) y Diego Valdés (7).



DT: John Gómez.



Partido: regular.



Cambios en Leones: Kevin Rendón por Roger Lemus (16 ST), Francisco García por Wilmar Jordan (18 ST) y Yessy Mena por Daniel Mantilla (29 ST).



Cambios en Chicó: Carlos Ruiz por Yuxer Requena (27 ST), Juan Camilo Vela por Nelino Tapia (33 ST) y Víctor Arzayus por Diego Valdés (42 ST).



Goles de Leones: Wilmar Jordán (1 PT).



Goles de Chicó: Diego Valdés (36 PT y 14 ST).



Amonestados: Sánchez (Leones); Duque, Arboleda, Ayala (Chicó).



Expulsados: Diego Sánchez (5 ST, doble amarilla).



Figura: Diego Valdés (7).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Eder Vergara (6).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí