Síntesis y estadísticas de la fecha 11 de la Liga

Aún sin jugar su partido contra Deportivo Cali, que está programado para el martes, Alianza Petrolera se mantuvo al frente de la tabla de la Liga luego de 11 jornadas. Está igualado en puntos con Cúcuta y América, que sacaron buenos resultados en condición de visitante.

Este es el resumen estadístico de la fecha 11 de la Liga:

Santa Fe sigue en alza: ganó en Manizales

Once Caldas 0, Santa Fe 1



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); David Gómez (5), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (5); Adrián Estacio (6), Juan David Rodríguez (6), Sebastián Guzmán (6) y Javier Reina (6); Ménder García (6) y David Lemos (5). DT: Hubert Bodhert.



Santa Fe: Leandro Castellanos (7), Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (7), Nicolás Hernández (7) y Tomás Maya; Andrés Pérez (7) y Daniel Giraldo (6); Maicol Balanta (7), John Velásquez (6) y Fabián Sambueza (7); Jefferson Duque (5). DT: Hárold Rivera



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Sebastián Guzmán por Johan Carbonero (24 ST), Darío Rodríguez por Adrián Estacio (24 ST) y Edis Ibargüen por David Lemos (37 ST).



Cambios en Santa Fe: Dixon Rentería (7) por Tomás Maya (16 PT), Sebastián Salazar por Fabián Sambueza (30 ST) y Faíder Burbano por John Velásquez (45+5 ST).



Gol de Santa Fe: Maicol Balanta (20 ST).



Amonestados Once Caldas: Andrés Felipe Correa (16 PT), Adrián Estacio (26 PT) y David Gómez (46 ST).



Amonestados Santa Fe: Daniel Giraldo (7 PT), Nicolás Hernández (34 PT), Jefferson Duque (36 PT) y Dixon Rentería (23 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Maicol Balanta (7).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 8.119 espectadores. Taquilla: no suministrada. Árbitro: Éder Vergara (4).RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO



La crónica del partido, aquí.

Millonarios ganó sin jugar bien

Millonarios 2, Pasto 1



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Andrés Román (6), Deivy Balanta (5), Luis Payares (7), Ómar Bertel (4); César Carrillo (5), Felipe Jaramillo (5), Juan David Pérez (5), Mackálister Silva (7), Hansel Zapata (5), y José Guillermo Ortiz (5). DT: Jorge Luis Pinto.



Pasto: Carlos Bejarano (6); Fabián Viáfara (5), Éder Castañeda (6), Carlos Henao (5), Henry Rojas (6); Camilo Ayala (5), Nicolás Roa (5), Andrey Estupiñán (5), Daniel Hernández (6), Ray Vanegas (5), y César Amaya (4). DT: Alexis García.



Partido: regular



Cambios en Millonarios: Fabián González Lasso por Ortiz (33 ST), Óscar Barreto por Zapata (39 ST) y Álex Rambal por Pérez (42 ST).



Cambios en Pasto: Brahyan Torres por Vanegas (24 ST) y Carlos Daniel Hidalgo por Amaya (31 ST).



Goles de Millonarios: Silva (45 PT) y Payares (21 ST).



Gol de Pasto: Castañeda (34 PT, penalti).



Amonestados: Balanta, Román, Payares, González (Millonarios), Amaya, Viáfara, Ayala (Pasto).



Expulsados: no hubo.



Figura: David Mackálister Silva (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 12.385 espectadores. Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Bismarks Santiago (6).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO



Acá, la crónica de este partido.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/TIU30KgFBB — Orlando Ascencio (@josasc) September 16, 2019

Sorpresa en Medellín: Cúcuta venció a Nacional

Nacional 2, Cúcuta 3



Nacional: José Fernando Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Brayan Rovira (6), Juan David Cabal (5); Daniel Muñoz (6), Baldomero Perlaza (6), Jarlan Barrera (6); Yerson Candelo (5), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (6). DT: Pompilio Páez.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (6); Mauricio Duarte (5), David Achucarro (6), Javier López (5), James Castro (5); Daniel Restrepo (6), Jhon Hernández (5), Harrinson Mancilla (5), Luis Fernando Miranda (5); Carmelo Valencia (8), Andrés Sarmiento (5). DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: bueno.



Cambios en Nacional: Andrés Felipe Reyes por Hernán Barcos (25 ST), Pablo Ceppelini por Daniel Bocanegra (36 ST) y Cristian Blanco por Juan David Cabal (45+2 ST).



Cambios en Cúcuta: Ever Valencia (6) por Luis Miranda (9 ST), Alexis Hinestroza (5) por Daniel Restrepo (17 ST) y Brayner García por Andrés Sarmiento (39 ST).



Goles de Nacional: Daniel Muñoz (23 segundos PT) y Vladimir Hernández (41 PT). Goles de Cúcuta: Daniel Restrepo (32 PT), Carmelo Valencia (23 y 35 ST).



Amonestados: Daniel Muñoz (21 ST) para Atlético Nacional, David Achucarro (29 ST) para Cúcuta Deportivo.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carmelo Valencia (8).



Estadio: Atanasio Girardot. Asistencia: 29.208 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Nicolás Gallo (6).



JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Corresponsal FUTBOLRED



Acá, la crónica de la victoria del Cúcuta frente a Nacional.

Bucaramanga respira con su triunfo frente a Rionegro

Bucaramanga 2, Rionegro 0



Bucaramanga: Christían Vargas (6), Efrain Navarro (6), Steve Makuka (6), Jhonatan Ávila (6), Luis Mena (6), Elkin Blanco (6), Cesar Quintero (6), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (7), Sergio Romero (5) y Carlos Ibargüen (4). DT: Sergio Novoa.



Rionegro: Luis Delgado (5), Jonathan Lopera (5), Carlos Ramírez (5), Jefferson Mena (5), Álvaro Angulo (4), Francisco Rodríguez (5), Mauricio Restrepo (5), Aldo Leao Ramírez (5), Juan Pablo Otálvaro (5), Jaider Obrian (4) y Anthony Uribe (4). DT: Flabio Torres.



Partido: bueno.



Cambios en Bucaramanga: Jean Paul Pineda (5) por Ibarguen (18 ST), Gabriel Gómez por Cárdenas (30 ST) y Johan Caballero por Romero (37 ST).



Cambios en Rionegro: Iván Rivas (5) por Restrepo (1 ST), Andrés Rentería (5) por Otálvaro (1 ST) y Gustavo Torres (5) por Ramírez (18 ST).



Goles del Bucaramanga: Pérez (9 PT) y Cárdenas (45+2 PT).



Amonestados en Atlético Bucaramanga: Ávila (43 PT), Cárdenas (8 ST), Pérez (29 ST), Makuka (29 ST), Gómez (32 ST) y Vargas (42 ST).



Amonestados en Rionegro: Restrepo (11 PT), Mena (7 ST), Delgado (28 ST) y Ramírez (28 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Sherman Cárdenas (7).



Estadio: Alfonso López. Asistencia: 3.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Mario Herrera (7).



JULIÁN CARREÑO



Encuentre aquí la crónica de este juego.

Así quedó la reclasificación tras los juegos del domingo. El primero de esta tabla que no sea campeón va a la Copa Libertadores. Los cuatro siguientes, a la Suramericana. pic.twitter.com/NDuHnvcSff — Orlando Ascencio (@josasc) September 16, 2019

Equidad ganó y salió del fondo de la tabla

Equidad 1, Patriotas 0



Equidad: Diego Novoa (7); Wálmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), John García (6), Andrés García (6); Bráyner de Alba (6), Pablo Lima (5), Stalin Motta (5), David Camacho (6), Gastón Poncet (5), Matías Mier (7). DT: Guillermo Rivera



Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Jerson Malagón (5), Martín Payares (5), César Hinestroza (6); Maicol Medina (6), John Arias (6), Almir Soto (7), Kelvin Osorio (6), Julián Millán (6); Brayan Fermández (5). DT: Diego Corredor.



Partido: malo.



Cambios en Equidad: Armando Vargas por De Alba (18 ST), Juan Alejandro Mahecha por Motta (27 ST) y Pablo Sabbag por Poncet (32 ST).



Cambios en Patriotas: Carlos Andrés Rivas (6) por Millán (1 ST), Oswal Álvarez (5) por Fernández (13 ST); Cristian Barrios por Medina (20 ST).



Gol de Equidad: Mier (27 PT).



Amonestados en Equidad: Gastón Poncet (7 PT), Stalin Motta (45 PT), Danilo Arboleda (17 ST), Diego Novoa (35 ST), Wálmer Pacheco (45 ST). Amonestados en Patriotas: Cristian Barrios (27 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Matías Mier (7).



Estadio: Metropolitano de Techo. Asistencia: 439 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Leonard Mosquera (7).



REDACCIÓN FUTBOLRED



La crónica de ese encuentro, aquí.

Vibrante empate en Montería

Jaguares 2, América 2



Jaguares: José Húber Escobar (6); Fabio Castillo (6), Delio Ojeda (6), Leonardo Escorcia (6), Juan Daniel Silgado (5); Ronaldo Lucena (4), Fabián Mosquera (6), Darwin López (6), Jhon Méndez (6); Pablo Rojas (7) y Stiven Rentería (6). DT: Jhon Bodmer.



América: Neto Volpi (6); Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (7); Rafael Carrascal (7), Carlos Sierra (6), Yesus Cabrera (8), Matias Pisano (6); Duván Vergara (7), Michael Rangel (6). DT: Alexandre Guimaraes.



Partido: bueno



Cambios en Jaguares: Jefferson Cuero (7) por López (1 ST), Pablo Bueno (7) por Rentería (1 ST) y Hárrison Mojica por Méndez (17 ST).



Cambios en América: Cristian Álvarez por Pisano (20 ST), Juan Camilo Mesa por Sierra (23 ST) y Juan Pablo Zuluaga por Vergara (36 ST).



Goles de Jaguares: Cuero (22 ST) y Bueno (44 ST).



Goles de América: Cabrera (31 PT) y Velasco (45+2 ST).



Amonestados en Jaguares: Fabio Castillo (10 PT), Stiven Rentería (28 PT), Pablo Rojas (29 PT) y Leonardo Escorcia (11 ST).



Amonestados en América: Edwin Velasco (29 ST), Daniel Quiñones (34 ST) y Yesus Cabrera (43 ST).



Expulsados: Lucena (41 ST). Quiñones (34 ST) y Álvarez (37 ST).



Figura: Yesus Cabrera (8).



Estadio: Jaraguay de Montería. Asistencia: 7.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Ricardo García (7).



GUDILFREDO AVENDAÑO



Aquí, la crónica del juego en Montería.

Así está a esta hora la tabla del descenso, a falta del juego Cali vs. Alianza Petrolera para completar la fecha 11. pic.twitter.com/6IpQgQyyZu — Orlando Ascencio (@josasc) September 16, 2019

Medellín reaccionó y goleó a Envigado

Envigado 2, Medellín 4



Envigado: Ernesto Hernández (5); Cristian Arrieta (6), Francisco Báez (6), Humberto Mendoza (6) y Luis Tipton (5); Jairo Palomino (5) y George Saunders (5); Arley Rodríguez (5), Yeison Guzmán (5) y Alexis Zapata (6); Jhon Durán (4). DT: Eduardo Lara.



Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (7), Jesús David Murillo (5), Andrés Cadavid (5) y Dairon Mosquera (6); Jonathan Marulanda (6), Adrián Arregui (6), Didier Moreno (7) y Juan Manuel Cuesta (7); Andrés Ricaurte (6); Diego Herazo (6). DT: Aldo Bobadilla.



Partido: intenso.



Cambios en Envigado: Wilmar Jordán (5) por Jhon Durán (1 ST), Jonathan Estrada (4) por Arley Rodríguez (4 ST) y Bruno Moreira por George Saunders (27 ST).



Cambios en Medellín: Edwin Mosquera (6) por Jonathan Marulanda (12 ST), Andrés Rodríguez por Diego Herazo (31 ST) y Juan Carlos Díaz por Juan Manuel Cuesta (40 ST).



Goles de Envigado: Alexis Zapata (22 PT) y Francisco Báez (8 ST).



Goles de Medellín: Didier Moreno (1 PT), Juan Manuel Cuesta (1 ST), Adrián Arregui (16 ST, penalti) y Elvis Perlaza (19 ST).



Amonestados: Saunders, Hernández (Envigado); Arregui, Cadavid, Moreno, Perlaza, Cuesta (Medellín).



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Manuel Cuesta (7).



Estadio: Parque Estadio Sur. Asistencia: 3.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ



La crónica de ese partido, en este link.

Unión volvió a perder y su puesto en la A peligra

Unión Magdalena 1, Tolima 2



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (4); Cristhian Subero (4), Ronaldo Lora (5), Fernando Battiste (5), Brayan Correa (4); Jermein Peña (4), Abel Aguilar (7), Juan Carlos Pereira (5), Roberto Hinojosa (5); Jean Carlos Blanco (5), Ricardo Márquez (5). DT: Pedro Sarmiento.



Tolima: Álvaro Montero (7); Juan Guillermo Arboleda (6), Sergio Mosquera (5), José David Moya (5), Juan Pablo Vargas (6); Bernaldo Manzano (5), Carlos Robles (8), Ánderson Plata (7), David Centeno (6), Álex Castro (7); Jorge Luis Ramos (7). DT: Alberto Gamero



Partido: regular



Cambios en Unión Magdalena: Juan Sebastián Villota (6) por Pereira (1 ST), Fabián Cantillo (5) por Peña (1 ST) y Diego Ruiz (6) por Subero (7 ST).



Cambios en Tolima: Juan Pablo Nieto (6) por Centeno (11 ST), Ómar Albornoz (6) por Castro (11 ST) y Diego Valdés por Ramos (29 ST).



Gol del Unión Magdalena: Aguilar (13 ST).



Goles del Tolima: Ramos (17 PT) y Robles (45 ST).



Amonestados: Márquez, Peña (Unión Magdalena), Castro, Arboleda (Tolima). Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Robles (8).



Estadio: Sierra Nevada. Asistencia: 4.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Luis Sánchez (8).



ROGER URIELES



Encuentre aquí la crónica del partido.

Huila salvó un empate, pero sigue en el descenso

Huila 1, Junior 1



Huila: Geovanni Banguera (5); Geovan Montes (5), Víctor Moreno (6), Luis Felipe Cardoza (6), Luis Mosquera (5); Hárold Rivera (5), Michael Ordóñez (5), Bayron Garcés (5), Diego Moreno (4), Andrés Amaya (6), y Ómar Duarte (5). DT: Jorge Luis Bernal.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahíta (6), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5), Gabriel Fuentes (5); Leonardo Pico (6), Daniel Moreno (5), James Sánchez (5), Víctor Cantillo (6), Fredy Hinestroza (6), y Teófilo Gutiérrez (6). DT: Luis Grau.



Partido: aceptable.



Cambios en Huila: Hárrison Henao (5) por Ordóñez (1 ST), Diego Echeverri por Rivera (27 ST) y Brayan Orozco por Garcés (28 ST).



Cambios en Junior: Luis González por Hinestroza (36 ST), César Haydar por Pérez (38 ST) y Luis Fernando Sandoval por Moreno (41 PT).



Gol del Huila: Amaya (33 ST).



Gol de Junior: Cantillo (15 ST).



Amonestados: Garcés, Montes, Moreno (Huila); Gutiérrez, González (Junior).



Expulsados: no hubo.



Figura: Víctor Cantillo (6).



Estadio: Guillermo Plazas Alcid. Asistencia: 1.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Fernando Acuña (6).JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ



Aquí, la crónica de este partido.