Bucaramanga pone pie y medio en los cuartos: venció 0-2 al Huila

Ha sido quizás el partido más flojo del cuadro opita en la era del profesor Dayron Pérez, pues nunca supo controlar a un Bucaramanga que consciente de lo que se jugaba en Neiva, fue aplicado tácticamente a lo largo de los 90 minutos y aprovechó los errores de un equipo inmaduro que no supo cómo darle vuelta a un partido que desde el minuto cuatro ya perdía, gracias a la anotación del delantero Michael Rangel que capitalizó una perfecta habitación del mejor de la cancha el volante Sherman Cárdenas.

Hoy como nunca lucio errático en la entrega el equipo de casa y permitió demasiadas libertades en los principales hombres del leopardo. Sherman Cárdenas, Rangel y Rovira hicieron lo que quisieron toda la tarde. El filtro que paró el profesor Pérez con los juveniles Kevin Agudelo y Kevin Salazar nunca surtió efecto y el cuadro bucaro fue el amo y señor del partido y puso condiciones frente a un desteñido Huila que nunca se encontró en el campo de juego y generó muy pocas opciones en predios de James Aguirre.



Viendo el preocupante panorama el técnico local muy temprano movió su banco, excluyendo al juvenil Agudelo para darle paso a Michael Ordoñez, un hombre que pese a que hacia cerca de tres meses no jugaba, fue mucho más claro e interpretó mejor el juego; tanto así que en dos o tres opciones filtró balones a l predios defensivos del Bucaramanga que no fueron bien capitalizados.



Con dos líneas de cuatro y con dos hombres en punta, el técnico Flavio Torres le ganó desde la tribuna el pulso al “gato” Pérez.



Huila repito insistió pero muy pocas veces fue claro, lució atropellado en el último cuarto de cancha y las pocas veces que intentó llegar a través de Barreiro o de Amaya estos fueron fácilmente controlados por una zona de volantes y una defensiva que nunca se desarticuló.



Diríamos que Bucaramanga jugo sin despenarse en Neiva y aseguró en un alto porcentaje su presencia entre los ocho mejores de Colombia, mientras que los de casa cedieron tres puntos vitales en su aspiración por mantener su cupo en la máxima categoría.



Para el complemento las cosas no cambiaron mucho y Bucaramanga simplemente se limitó a darle manejo al partido, a controlar la pelota y a esperar que los minutos se consumieran. Poco o nada surtió efecto el ingreso de Michael López y Juan Sebastián Herrera.



Para completar la mala tarde del cuadro opita el central Marlon Torres a los 31 minutos del complemento y en una desatención defensiva puso el segundo tras un centro del panameño Gómez. Nadie referenció marcas y con toda la libertad del mundo el defensa se levantó dentro del área para de potente cabezazo vencer el pórtico del golero Banguera.



Con el resultado negativo de nuevo el Huila a pasar camándula y a esperar que Chicó no sume y el próximo lunes a tratar de alcanzar un resultado positivo en su visita al Pasto en el estadio Libertad.

Síntesis

Atletico Huila 0/2 Bucaramanga



Huila: Geovanni Banguera (6); Elacio Córdoba(5) , Jean Pestaña (6), Eddie Segura (6), Luis Tipton (5); Harlin Suarez (5), Andrés Amaya (5), Kevin Agudelo (5), Kevin Salazar(5), Edward López (5); Maximiliano Barreiro (5). DT: Alex Bahamón.



Bucaramanga: James Aguirre (6), Hárold Gómez (6), Marlon Torres (6), Jeison Quiñones (6), Marvin Vallecilla (6); Brayan Rovira (6), César Quintero (6), Gabriel Gómez (6), Johan Caballero (5), Sherman Cárdenas (6) y Michael Rangel (6). DT: Robert Villamizar.



Partido: Aceptable



Cambios en Huila: Michael Ordoñez (6) por Kevin Agudelo (30 PT), Michael López (5) por Edward López (1ST), Juan Sebastián Herrera por Maximiliano Barreiro (24ST)

Cambios en Bucaramanga: Yuber Asprilla (5) por Johan Caballero (18ST), Sergio Romero por Michael Rangel (29ST), Juan Jimenez por Gabriel Gomez (37ST)



Goles: Michael Rangel (4PT), Marlon Torres (31ST)



Amonestados en Huila: Maximiliano Barreiro, Elacio Córdoba, Andrés Amaya.



Amonestados en Bucaramanga: No hubo



Expulsados: No hubo



Figura: Sherman Cárdenas (6)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 500 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Trujillo (7)



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva