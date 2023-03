El martes pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó una visita a los equipos profesionales que participan en la Liga femenina, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, antes de la asamblea ordinaria que se llevó a cabo el miércoles.

Equipos como América, Santa Fe, La Equidad, Cortuluá, Huila y Nacional, entre otros, fueron inspeccionados en extensas sesiones; algunas comenzaron el lunes, y podrían prolongarse más días.



Se conoció que, incluso, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, entregó información y dio respuestas durante al menos tres horas.

Santa Fe vs. Medellín en la Liga femenina. Foto: Dimayor

Se trató de una “larga pesquisa”, en la que a los clubes les pidieron datos de ingresos, egresos, estados financieros y balances.



"Nos pidieron salarios, modalidades de contratación, distribución de ganancias, pero todo enfocado a la liga femenina", dijo un dirigente.



Algunos directivos aseguraron que se trató de una indagación para ver qué recursos tiene el fútbol para hacer una liga femenina más larga.



La inspección para algunos clubes incluso empezó desde el lunes y se esperaba que pudiera prolongarse hasta que "ellos lo consideren necesario", según dijo un dirigente.



Esta visita se dio justo antes del Día de la Mujer, celebrado este miércoles, y antes de la asamblea en la cual los clubes abordaron temas como negar la propuesta de Jaguares de cambiar el sistema de descenso, y se renovó a Betplay como patrocinador.

La realidad

América vs. Llaneros Liga femenina Foto: Dimayor - VizzorImage

Sin embargo, este viernes EL TIEMPO conoció la razón por la que la SIC hizo esa inspección casi de manera sorpresiva, en la que se incautaron celulares y computadores.



Lo que están investigando, al parecer, es una posible cartelización de los equipos de fútbol, con los salarios de las jugadoras menores de 20 años.



Se advierte que a todas las jugadoras les pagan, independientemente del club en el que estén, el salario mínimo, que en el país es de 1'160.000 pesos y el auxilio de transporte es de 140.606 pesos.



Extraoficialmente se supo que esta modalidad con las jugadoras menores de 20 años también podría estar ocurriendo en los equipos masculinos del campeonato profesional colombiano.



Lo que se quiere es llegar hasta el fondo de esta problemática porque es una práctica antideportiva.

La cartelización laboral consiste en un acuerdo en el pago salarial, lo que deja en desventaja a los futbolistas frente a la industria, pues los salarios no corresponderían con la realidad del libre mercado.



EL TIEMPO ha intentado comunicarse reiteradamente con la Superintendenta de Industria y Comercio, la doctora María del Socorro Pimienta, pero no ha recibido respuesta.



"A mí no me han notificado para qué es esa diligencia, entonces no puedo opinar sobre algo de lo que no tengo certeza ni me han notificado", declaró Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en charla con este diario.

¿En qué consiste la cartelización?

Asamblea de la Dimayor. Foto: DImayor.

Este tipo de acuerdo anticompetitivo investigado por la SIC consiste en un convenio o práctica concertada entre dos o más empresas que restrinjan o distorsionen la competencia.



La libre competencia económica puede vulnerarse a través de una serie de prácticas que limitan o impiden la competencia en los mercados. La legislación colombiana establece, entre otras, las siguientes:



Acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.



Acuerdos entre dos o más empresas que prevenga, restrinja o distorsione la competencia. Establecido en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.



Actos unilaterales realizados por empresas, de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.



Conductas abusivas de posición de dominio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.



"Los carteles buscan eliminar la presión de competir entre las empresas, dando como efecto una baja variedad, calidad de los bienes o servicios y un incremento en los precios, perjudicando con esto tanto a los consumidores como a todos los actores que participan en los mercados", indica la SIC en su página web.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

