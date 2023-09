Fútbol investigado: estos son otros tiempos (Meluk le cuenta)

Son otros tiempos para el fútbol colombiano. Lo dije la semana pasada tras la orden del Ministerio del Trabajo de que la Federación y la Dimayor (su rama profesional) tienen que negociar un pliego colectivo con el sindicato de jugadores (Acolfutpro).

Son otros tiempos para el fútbol colombiano. Eso se ratifica ahora cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les abrió investigación y cargos a la Federación y a la Dimayor por una presunta “cartelización salarial” en la Liga Femenina.



Son otros tiempos y el fútbol lo sabe bien, como también sabe que su dirigencia está más desprestigiada que el Congreso y los congresistas, y eso debe ser récord nacional absoluto.

Liga Femenina, Ramón Jesurún y Fernando Jaramillo Foto: Archivo EL TIEMPO



Nada más den una vueltica rápida por las redes sociales y constaten el sentimiento casi generalizado de que el fútbol colombiano es una zona gris, de dirigentes entre las sombras de la reventa de boletería en los partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria de Rusia 2018, y más por el escándalo del llamado Fifagate, que tuvo un giro radical hace pocos días.



Hay que dejar en claro una cosa: la amenaza de siempre de que la Fifa desafiliará a Colombia por “intervención estatal” no es tan así. La Fifa, en los artículos 14, 15 y 19 de sus estatutos, exige que las federaciones tengan “independencia” para “administrar sus asuntos” y evitar “injerencias políticas”.



La Fifa jamás avala que el fútbol esté por encima de las leyes nacionales o que las viole o las ignore. No es una isla.



Por ejemplo: la Fifa advirtió a Perú con una desafiliación si se aprobaba una ley que permitía la intervención del Estado en la federación. También amenazó a El Salvador cuando el Instituto Nacional de Deportes de ese país suspendió temporalmente de sus funciones al comité ejecutivo de la federación. Una vez desvinculó a Nigeria porque el Gobierno despidió al técnico de la Selección Nacional. En enero pasado suspendió a Sri Lanka porque el Gobierno eligió a los dirigentes de la federación. ¿Ven?

Son otros tiempos para el fútbol local, como lo afirman varias fuentes con las que he hablado, no solo del mundo del mismo fútbol, sino del ‘país nacional’, como dicen por ahí.



Me hablan de que, por ejemplo, con el próximo relevo en la Fiscalía General se moverá la investigación de la reventa de boletas que allí ha estado quieta, y que acelerarán las pesquisas por posible amaño de partidos.

La reventa de la boletería para la eliminatoria al mundial de Rusia sigue siendo un escándalo sin resolver más de dos años después. Foto: Guillermo González-Archivo.EL TIEMPO



También me dijeron que en el Ministerio del Deporte están atentos y en alerta con los reconocimientos deportivos de los equipos, y que en la SIC, además, vigilan con rigor cada una de las garantías de la Dimayor por las denuncias laborales que hizo Acolfutpro.



Y cuentan, con voz profunda, que el tema grueso que se acerca, y más temprano que tarde, es la convicción firme que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, de avanzar “con el apoyo del fútbol” en la democratización de los equipos a través de las “barras populares”. Puntos suspensivos.



Son otros tiempos, son otros...



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

