Sheyla García relata el drama que vivió con barras bravas de Nacional: hubo amenazas

El fin de semana se vivió un nuevo drama en el fútbol colombiano producto de los comportamientos violentos de los hinchas tanto en Palmaseca como en Envigado.

En el Polideportivo Sur de vivieron momentos de angustia cuando hinchas de Nacional explotaron por la derrota de su equipo 5-0 contra Medellín: lanzaron objetos a la cancha y tuvieron enfrentamientos físicos entre ellos mismos.



Los jugadores quedaron en la mitad de la cancha, refugiados, en espera de que se desalojaran las tribunas para poder pasar hacia los camerinos.



En esos instantes, también sufrieron los periodistas que cubrían el partido. Hay relatos de varios de ellos que indican que los maltrataron verbalmente y hasta les tiraron objetos.

El drama de Sheyla

Nacional vs. Medellín Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Una de las periodistas que contó su drama durante el partido fue Sheyla García, reportera de campo del canal Win Sports.



"Me tiraron una botella desde occidental. También a mi compañero, pero no le pegaron. En mi caso, me volteo, vi la botella y quién me la tira. Me alcancé a correr y me pegó en la espalda. Por poco me dan en la cabeza. Tenía agua, era grande y pesada. El golpe hubiera sido fuerte", contó la periodista en la revista Semana,



Pero su angustia no terminó ahí. "El tipo me empezó a gritar 'perra', vendida, que apagara las cámaras y no los grabara. Le respondí que qué le pasaba, que por qué me agredía. El tipo me dice que no lo grabe y que soy una hijuepu... Le expliqué que el micrófono no grababa, la cámara estaba para otro lado, mi celular guardado. Le pedí respeto", relató.



La situación se salía de control. "Me dijo que me iba a matar y que afuera del estadio me esperaba. La gente se fue encima a pedirme que me escondiera".



Sheyla no fue la única. varios reporteros contaron su testimonio de la violencia que ejercieron algunos hinchas contra ellos. Se esperan sanciones de la Dimayor por el mal comportamiento en el escenario. Aunque en la parte exterior también hubo agresiones, tal como quedó evidenciado en videos difundidos en redes.



