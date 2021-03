Sherman, el guía que encontró Santa Fe para buscar el liderato 

Sherman Cárdenas llegó a Santa Fe para trascender. No ha necesitado esperar mucho. Sherman ya empuja, guía, abre el camino, anota, y se ha vuelto el socio ideal de todos, como un motorcito que distribuye pases. Con él encendido, Santa Fe sigue arriba, y este lunes enfrenta al Pasto (8 p. m., con TV de WIn +). Si gana, asalta el liderato que ostenta el Deportivo Cali.

Es como si Sherman nunca hubiera sido ajeno a este equipo, como si nunca hubiera sido rival, porque se adaptó plenamente al juego de Santa Fe. El equipo perdió a Fabián Sambueza, su mejor jugador del 2020, pero encontró el mejor reemplazo.

Partido a partido, Sherman se toma más confianza, cada vez se hace más dueño del balón, más responsable de hilvanar las ideas ofensivas. Toca, se mueve, recibe, toca, patea...



Su juego es sencillo, con esa pausa necesaria para los que piensan. A veces mete unos frenazos que desconciertan, pero eso solo es parte de su repertorio, porque Sherman sabe cuándo hay que bajar revoluciones. “Tenemos clara la idea que quiere el profe, la planteamos en cada partido, ser intensos, presionar y con el balón, ser rápidos y llegar con bastante gente al área”, dijo Cárdenas luego de ser figura contra Cali, en la fecha 10.

Santa Fe vs. Tolima

Sherman no es ese mismo jugador de altibajos que pasó por La Equidad y Millonarios. No es el mismo que no brilló en Barranquilla. Es un futbolista más maduro y más consciente de su talento. Quizá lo que le hacía falta, a sus 31 años, era eso, jugar, jugar siempre, jugar y ser importante, encontrar un equipo que lo hiciera crecer, que lo aprovechara. Se acostumbró a ser el mejor jugador de cada partido de Santa Fe.



Con sus tres goles, dos de penalti. Ha pateado seis veces al arco en los nueve juegos que ha tenido, lo que demuestra su deseo de buscar el gol. Pero como lo suyo es crear, tiene un acierto de pases del 88,8 por ciento, según las estadísticas del canal Win Sports.



Y no está solo, porque en este Santa Fe todos quieren figurar, en el buen sentido: Jhon Arias llegó como otro refuerzo de lujo, Kelvin Osorio se mantiene constante, los delanteros se turnan sus posibilidades, los laterales son incansables, los volantes destruyen y Castellanos no falla. Así que Santa Fe luce acoplado. Le queda mucho camino, pero ya es la sombra del Cali, ya lo tiene a dos puntos, y si gana este lunes, al fin conquistará el liderato.





