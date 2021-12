Sergio Goycochea fue contratado por Millonarios a finales de 1988 y de entrada no pudo jugar, porque no estaba inscrito en el torneo colombiano. Debió esperar hasta comienzos de 1989 para por fin pararse bajo los tres palos.

Goyco venía de River Plate, donde no había tenido continuidad. Pero el técnico de la Selección Argentina de entonces, Carlos Salvador Bilardo, confiaba en sus capacidades. Lo había tenido como tercer arquero en la Copa América de 1987.



El portero solo estuvo un año en Millonarios, pero en Bogotá logró la continuidad necesaria para que Bilardo lo llevara al Mundial de Italia-90, en el que fue, de entrada, suplente de Nery Pumpido.



En 1989, Sergio Goycochea atajó en Millonarios. Foto: Archivo EL TIEMPO

El brillante Mundial de Goycochea en 1990

Una fractura del titular le abrió las puertas a Goycochea, que fue fundamental para llevar a Argentina a la final del torneo, especialmente, en las definiciones desde el punto penalti contra Yugoslavia, en cuartos de final, e Italia, en semifinales.



Goycochea nunca ha olvidado a Millonarios y cada vez que puede, expresa su agradecimiento a la escuadra bogotana.



Este jueves, Goyco subió en sus redes sociales una foto de la época en la que jugaba en Millos y nuevamente llenó de elogios al club.



El mensaje de Goyco a Millonarios en redes

"Antes de que termine el año, les traigo otro recuerdo: una foto con la camiseta de mi querido Millonarios F. C. Un club que llevo siempre en el corazón porque me dio una gran oportunidad en un momento muy difícil de mi vida. Nunca voy a dejar de remarcar que fue el escalón que después me permitió llegar al mundial de Italia '90", escribió Goyco.



Goycochea jugó 49 partidos con Millonarios, 39 en la Liga local y 10 en la Copa Libertadores, en la que llegó hasta cuartos de final.



