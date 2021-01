Sorpresiva renuncia de integrante del cuerpo técnico del América

Este lunes el plantel, los hinchas y directivos del América de Cali recibieron la noticia de la renuncia del asistente técnico de Juan Cruz Real, Sergi Escobar.

"Es la decisión más difícil que he tenido que tomar, renuncio a cosas muy bonitas. Me marcho del club más importante de Colombia y uno de los más grandes de América, con la satisfacción del deber cumplido. GRACIAS @AmericadeCali

GRACIAS COLOMBIA, PAIS MARAVILLOSO", escribió Escobar en su red social.



El español escribió un sentido mensaje de despedida, tras seis meses de labores con el elenco americano, el cual ayudó a sacar campeón en diciembre del 2020, tras la final contra Santa Fe.



"Conseguimos entre todos ser campeones de la Liga y hoy puedo decir que siempre estarán en mi corazón por como me trataron y por como me hicieron sentir", dijo el asistente.



