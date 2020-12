Clubes solicitaron jugar con público las semifinales: ¿los dejarán?

Este fin de semana arrancarán las semifinales de la Liga colombiana y con ellas se hizo una solicitud para que el publico vuelva a los estadios y pueda vivir de la fiesta del fútbol desde la cancha y no solo por la televisión, como ha sucedido desde el regreso del torneo a causa de la pandemia del coronavirus.

Independiente Santa Fe y Equidad, equipos que protagonizarán una de las semifinales de la Liga, hicieron la solicitud conjunto a través de la Dimayor. “Lo que autorice, menos del 30 por ciento” dijo el presidente se Equidad, Carlos Mario Zuluaga.



Esta petición estaría pensada para que a los estadios asistan 5.000 espectadores al estadio, bajo todos los requerimientos de bioseguridad por la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, precisamente este lunes, se emitió el decreto 1550 de 2020, el que se asegura que "ningún municipio del país se podrán habilitar estos espacios o actividades presenciales:



Cualquier evento de carácter público o privado que implique aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social".



Ante esta petición, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo en entrevista con el programa Zona Libre de Humo: "Me parece interesante la propuesta de Equidad y Santa Fe para tener público, pero no depende de nosotros sino del Ministerio de Salud, son ellos que dan el aval. No creo que sea fácil pero haremos la vuelta".



Cabe recordar que el Gobierno Nacional cuestionó a la alcaldesa Claudia López en lo que tiene que ver con algunas actividades que ponen en riesgo a la ciudadanía por contagio del covid.



Los cuestionamientos esta vez fueron por una actividad realizada este fin de semana en Ciudad Bolívar relacionada con el lanzamiento de la Navidad. El punto es que la emergencia sanitaria tiene prohibidas las aglomeraciones de más de 50 personas y en la reunión que ella lideró esa cifra se sobrepasó de manera significativa.



A esta petición de Santa Fe y de Equidad, América de Cali también se unió y le hizo la misma petición a la Dimayor.



"Igualmente enviaremos la solicitud a nombre de América de manera formal, aunque entendemos que eso no depende de Dimayor, sino del Gobierno Nacional. Esperemos tener buenas noticias", aseguró Mauricio Romero, presidente de América a Zona Libre de Humo.



DEPORTES