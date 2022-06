Meluk le cuenta (Tres temas: Selección, clásico de la fecha y final)

Selección Colombia. No se engañen: en ese partido amistoso contra Arabia Saudí, con ese 1-0 insípido y de trámite con el que ganó una Selección Colombia C o D, no empezó nada, no arrancó una nueva era ni mucho menos empezó un ‘proceso’. Bien se sabía que este juego era solamente para que la Federación de Fútbol se ganará un puñado de dólares, que es legítimo en este tiempo pantanoso de eliminación del Mundial y sin el técnico ni el equipo de verdad. No vale la pena gastar tinta ni papel en eso. Seguro.

Héctor Cárdenas, técnico encargado de la Selección Colombia. Foto: Marcial Guillén. Efe

El clásico de la fecha, Junior vs. Millonarios

El futbolista, primero. Junior y Millonarios confirmaron, una vez más y por los siglos de los siglos, que el fundamento principal del juego está en la individualidad de los futbolistas, en sus aciertos y en sus errores, en su talento y sus limitaciones, en su calidad y en su torpeza. Junior pudo –y debió– golear a un Millonarios engranado, nublado y, ojo a la paradoja, congelado en el calor de Barranquilla. El 2-1 final es una anécdota corta para la superioridad del local. Sobre las individualidades recae todo. Es evidente.



¿Con violín o con guitarra? Junior jugó a una cosa distinta porque puso jugadores distintos. Tan simple como eso. Sin los ‘entrompadores’, fogosos y voluntariosos Hinestroza y Albornoz, pues dejó el juego de fuerza, empuje y centros por uno de más volumen y pase filtrado por el medio con Sambueza y ‘Cariaco’. Es tan evidente el peso de las individualidades en el fútbol que hasta los más devotos del culto táctico y estratégico de los entrenadores repiten que un técnico debe acoplar su idea de juego a los jugadores que tiene, y que si impone una forma de jugar sin tener a los futbolistas para ejecutarlo está condenado al fracaso.



Peso específico y real. Quizá por eso, tras la derrota y la pérdida del liderato del cuadrangular A, hinchas de Millos y críticos hablan de que el equipo tiene una nómina inferior en cantidad y calidad a las de Junior y Nacional, y que antes el técnico, Alberto Gamero, ha hecho mucho. Es apenas obvio el mayor peso real del futbolista.

La actitud explica el trámite. Más allá de la orden del DT de Junior de marcar a Larry Vásquez en el primer pase de Millonarios (le quitó la pelota y la seguridad y claridad de salida), el trámite del partido, ampliamente superior a Junior, se explica en dos conceptos que suenan parecido, pero que son distintos: actitud y aptitud. La actitud de los jugadores de Junior fue superior en intensidad, confianza, fuerza y seguridad con el balón. Excepto el del 1-1 parcial de Millos en el minuto 90, todos los duelos individuales los ganó Junior y ese es otro principio básico del juego: el fútbol se define en los duelos individuales. Los jugadores de Millonarios, en cambio, fueron lentos, imprecisos y le quemó la bola.

Luis 'Cariaco' González remata para anotar el primero del Junior. Foto: Carlos Capella. Agencia Kronos

La aptitud explica el 2-1. ¿Por qué Junior no goleó a Millos? Simple: por Borja, que como contra Nacional, Bucaramanga, en la Sudamericana y la Selección botó los goles imposibles. Es responsable directo. ¿Por qué Millos no pudo salvar el punto? Por los errores groseros de Murillo, que regaló el primero y no pudo rechazar la última bola del partido y se la dejó a Carmelo... ¡que había reemplazado a Borja. ¡Él sí la metió! ¿Ven? Millos se encontró de vainas el billete del premio gordo de la lotería, pero lo echó en el bolsillo roto de Murillo. Dije en Twitter que, con Murillo, Millonarios jugaba con 10 y el rival con 11. Admito que me equivoqué: ¡Con Borja Junior también jugó con 10! Murillo, un espía. Borja, un infiltrado.



¡Podemos hacerlo! Linda final de la Liga femenina, con récord de asistencia para ese torneo. Se anunció que habrá segunda Liga en el año (como en masculino). Las selecciones Sub-17 y Sub-20 clasificaron a sus mundiales. Y en un mes mal contado se jugará acá la Copa América del género. Un muy buen año para las mujeres, que caminan con buen paso.



Meluk le cuenta...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

