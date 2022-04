Meluk le cuenta... (Ramón Jesurún: arrogancia, mentiras y verdades)

Ramón Jesurún abrió la boca por primera vez después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2020, y los aficionados y el grueso de la crítica lo molieron a palos. El tono soberbio de los dichos del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y la falta de empatía con el dolor del hincha fueron sus pecados.

Fue arrogante porque los directivos, empezando por él, no pueden pasar en puntas de pies por la eliminación. Así fuera de dientes para afuera, así fuera una careta, debió mostrarse compungido, adolorido, muy frustrado y admitir alguna culpa en este totazo tan macho.

Jesurun debió admitir las fallas

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Conmebol

Debió admitir por lo menos, y así no fuera sincero, que no obstante sus buenas intenciones fallaron en la escogencia de los dos técnicos que contrataron.

Manifestar, así fuera mordiéndose la lengua, que quizás hubieran podido dar un timonazo para las últimas fechas de la eliminatoria...



Mejor dicho: ¡pudo decir cualquier cosa que los tocara, que fuera de su resorte, que los hiciera participantes del fracaso! ¡Manifestar, así fuera de dientes para afuera, que ellos también tenían una cuota de responsabilidad!



Pero Jesurún, como sus compañeros, desprestigiados además por el escándalo de la reventa de boletas en la eliminatoria del 2018, fue pésimamente asesorado o, lo más seguro, no tuvo asesoría alguna y, entonces, se vistió con la túnica de Poncio Pilatos, se lavó las manos y aseguró que ellos, los dirigentes, no se equivocaron en nada. Una actitud antipática. La mujer del César, además, debe aparentarlo. Debió darse unos golpes de pecho, así fueran fingidos, y ofrecer alguna disculpa por no cumplir con la meta.

Las verdades de Jesurún

Formación de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela. Foto: Rayner Peña. Efe

Ahora, en medio de su falta de humildad, por más antipatía en el modo de sus palabras y así sea absolutamente impopular, Jesurún dijo varias verdades:



1. Un solo gol en los partidos contra Uruguay, Ecuador, Perú o Paraguay nos tendría al menos en la ilusión del repechaje. Oigan bien, Borja, Zapata, Muriel, Valoyes, Falcao, James, Díaz, Andrade, etc... Eso es irrefutable. La derrota contra Perú en Barranquillla, con ese gol mortal por el palo del portero Ospina, y los empates contra Paraguay y Ecuador en casa por la inefectividad de los jugadores es un hecho.

2. La escogencia de los entrenadores Carlos Queiroz, primero, y Reinaldo Rueda, después, no eran descabelladas ni ilógicas. Fallaron, claro, pero es un riesgo posible. Ningún técnico viene con garantía.



Y, 3. El fútbol es de los dueños. Gústele a quien le guste, es una verdad implacable. Le faltó tacto, como en toda su declaración, primero en Caracol Radio y luego con un grupo de medios de TV.



Pudo haber dicho que el trabajo de los dirigentes también es ir al Mundial clasifique o no clasifique la Selección de su país. Apenas debió contestar con esa obviedad y ya. Entre otras cosas, pudo argumentar con mañita que la prensa también irá sin Colombia. Es su trabajo.

La mentira de Jesurún

Pero Jesurún también dijo una mentira enorme: que José Pékerman decidió irse porque quiso. Eso no fue así: el país del fútbol sabe que la decisión de sacarlo estaba tomada por ellos en pleno Mundial de Rusia 2018 porque no era un técnico de ellos (lo contrató otro, el expresidente Luis Bedoya) y porque no se aguantaban a Pascual Lezcano.



La historia la contamos completa, con pelos y señales, hace un par de semanas en estas páginas. Ahí le creció la nariz.



Jesurún tampoco ha contado la verdad sobre lo ocurrido entre los jugadores y Queiroz. Ha repetido que no pasó nada en las goleadas 0-3 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador, que le costaron el puesto al técnico. Como en la ronda infantil: “Pinochito serás tú”.



Y para que quede claro: la responsabilidad del fracaso se reparte en un 60 por ciento de los jugadores, 30 por ciento de los técnicos y 10 por ciento de los directivos, que, por supuesto, tienen una cuota de culpa, pero Jesurún no tuvo prudencia a pesar de decir varias cosas ciertas, fue arrogante y no tuvo autocrítica, así fuera una fingida.

El tonito, el tonito... ¡Ese tonito!





Meluk le cuenta...





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

