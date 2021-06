Selección Colombia será vacunada contra el covid-19 este fin de semana

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó este 3 de junio que la Selección Colombia será vacunada contra el covid-19 cuando regresen al país para preparar el encuentro contra Argentina, el cual se disputará este martes 8 de junio a las 6:00 p. m. Los jugadores recibirán la vacuna Sinovac, de China.



La noticia se dio a conocer horas antes del encuentro entre la tricolor y la Selección se Perú, el cual se disputa este jueves a las 9:00 p. m., en Lima.



(Lea también: Técnico de Perú, Ricardo Gareca, nunca ha podido ganarle a Colombia).

¡VUELVE LA SELECCIÓN COLOMBIA!



🆚 @SeleccionPeru

🕙 9:00 P.M

🏟️ Nacional

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022📺 @GolCaracol #VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/GzNC6rR98Q — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 3, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino de la Selección sobre el encuentro de hoy).



“Es muy posible que este fin de semana, podamos usar las vacunas que nos ha dado la Conmebol. Estamos finalizando esos trámites. El Ministerio de Salud nos está ayudando mucho con ese particular para que el viernes o sábado sean vacunados”, contó Ramón Jesurún en declaraciones con 'Blu Radio'.



Recordemos que la Conmebol donó 50.000 dosis de vacunas Sinovac Biotech Ltd, después de llegar a un acuerdo con la empresa farmacéutica china. Estas han sido distribuidas entre las confederaciones del continente.



Con estos biológicos comienza el proceso de inmunización de los jugadores de las selecciones que estarán en la Copa América, torneo que se disputará en Brasil entre el domingo 13 de junio y el sábado 10 de julio.



(Le puede interesar: Perú vs. Colombia: estas serían las nóminas para el partido).

Es muy posible que este fin de semana, podamos usar las vacunas que nos ha dado la Conmebol FACEBOOK

TWITTER

“Los epidemiólogos dicen que están bajando los contagios en Brasil. Vamos a tomar todas las precauciones para que la Copa América no sufra ningún tropiezo”, indicó Jesurún sobre la situación en la nación brasileña.



Recordemos que el gran país sudamericano ha sido uno de los más afectados del mundo por la pandemia. Hasta el momento se han registrado más de 16 millones de casos y 468 mil muertes a causa del covid-19.



(Siga leyendo: Colombia y Argentina jugarán con público en Barranquilla).



Tendencias EL TIEMPO