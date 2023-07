El fútbol femenino sigue hablando con resultados en Colombia. A la buena actuación en el Mundial Sub-20, en el que la Selección llegó a cuartos de final, y al histórico subcampeonato orbital de la Sub-17 se suma ahora un buen comienzo en la Copa del Mundo de mayores. Esta madrugada enfrentaban a una de las candidatas al título, Alemania.



La unión de dos generaciones, la que viene desde comienzos de la década pasada y la que comienza a tomar el relevo, está dando buenos frutos en medio de un panorama que, si bien mejor que hace unos años, aún dista de ser el ideal.



La base para formar el equipo sigue siendo la Liga femenina local: 12 de las 23 convocadas juegan en clubes del país. Pero muchas tuvieron que irse, no solo por su gran talento, sino porque la competencia local sigue siendo corta: 126 días, de los cuales, los clubes que no llegaron a las finales apenas tuvieron actividad en 108.



“La Liga empezó a involucionar hasta lo que fue 2022 y 2023. Cuando los clubes y las selecciones empiezan a hacer buenos papeles a nivel internacional, se empieza a tomar en serio el fútbol femenino. Cambian el formato, se juega todos contra todos con playoffs. Una jugadora que no saliera de la fase de grupos no jugaba más de seis partidos profesionales. Eso no es lo ideal para un deportista profesional. El cambio de formato fue positivo”, reconoció Gabriela Huertas, referente de Santa Fe y la futbolista con más partidos en la Liga femenina (101).

'Compromiso de clubes y gobierno'

Liga femenina. Foto: Santiago Saldarriaga / ELTIEMPO

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, espera que el tema mejore: “Ese es un compromiso de los clubes con el Gobierno, hacer más largo el campeonato: iría de febrero hasta agosto o septiembre, antes de la Copa Libertadores, lo que lleva a unos contratos de diez meses”, dijo.



Sobre el tema de la contratación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó un informe en el que mostró que 10 de los 17 clubes que participaron en la Liga este año formalizaron contrato con todas sus jugadoras. La norma de Dimayor es que al menos 15 futbolistas o el 50 por ciento del plantel tengan el vínculo. La intención de Jaramillo es que suba al 70 por ciento.



“Ese tema de la contratación ha mejorado. Sin embargo, no se entiende cómo permiten la participación de jugadoras en torneos profesionales sin seguridad social”, dijo el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche. La Liga Femenina es uno de los temas del pliego de peticiones que presentó la agremiación a la Federación y a la Dimayor.

América vs. Santa Fe final femenina Foto: Ernesto Guzmán Jr. Efe

La duración del torneo y los contratos van ligados a unos patrocinadores que hoy la Liga no tiene. Y se vuelve un círculo vicioso: los patrocinadores no llegan, según Jaramillo, porque no hay retorno del mismo. Y la difusión ha sido escasa, salvo en las finales. De hecho, este año solo se transmitió un partido por fecha por Win Sports +. El resto iban por el canal de YouTube, con muchas limitaciones. Y muchos partidos se jugaron a puerta cerrada, incluso, con doblete con la Liga masculina.



“Esas transmisiones no son fáciles de encontrar para el público. Son con una sola cámara, no tienen narración ni información. Cómo es posible que haya partidos de liga que se transmiten por Facebook Live, con mejor información que el torneo profesional”, dijo Huertas.

El interés de las futbolistas por actuar en la Liga creció. El 38 por ciento de las jugadoras inscritas fueron nuevas con respecto al 2022, según el informe de Acolfutpro. La lucha no se detiene.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

