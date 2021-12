En la Selección Colombia hay casos de jugadores que superaron ampliamente lo que hicieron sus padres como futbolistas. Es el caso de Radamel Falcao García, el máximo goleador de la historia del equipo, cuyo papá, Radamel García, fue un zaguero central que estuvo en los Olímpicos de Moscú 1980.

James Rodríguez también es ejemplo de lo mismo: su padre, del mismo nombre, fue un volante creativo que brilló en la Selección juvenil de 1985, pero nunca jugó en la de mayores. El hoy jugador del Al Rayyan de Catar llegó mucho más lejos y fue goleador del Mundial de Brasil 2014.



Sin embargo, otros cracs de la Selección no tuvieron la misma herencia futbolística en sus hijos, que, si bien han tenido carreras largas, no brillaron tanto. Acá, cinco casos:

Un hijo del Pibe Valderrama pasó sin éxito por Santa Fe

En 2011 fue noticia que un hijo extramatromonial del histórico Pibe, Carlos Valderrama Ruge, se estaba probando en Santa Fe. También estuvo en el Deportivo Cali, el equipo en el que su padre tuvo su lanzamiento internacional. Ocho años después fue noticia porque apareció en Chile buscando oportunidades.



“En Colombia no me han abierto las puertas. En el fútbol de hoy en día debes tener un apoyo, no solo en lo futbolístico, y no he tenido ese apoyo. En estos momentos mi representante está viendo la posibilidad de que Chile me abra las puertas y así poder demostrar mis condiciones”, dijo entonces al diario La Tercera.

Sebastián Rincón: carrera respetable, sin el brillo del ‘Coloso’

Por la misma época en la que el hijo del ‘Pibe’ estaba en Santa Fe apareció en las divisiones menores del club otro descendiente de crac: Sebastián Rincón, hijo de Freddy, quien comenzó su carrera en ese mismo equipo.



Sebastián se fue de Colombia sin debutar en el fútbol profesional: llegó al Portland Timbers, de la MLS, en 2012, pero tampoco pudo jugar en la primera categoría. Fue a Tigre, de Argentina, y luego estuvo en Vitoria Guimaraes, de Portugal, antes de volver al sur del continente para actuar en Aldosivi y Sarmiento de Junín. Hoy está en Huracán. Nunca ha sido convocado a la Selección Colombia.

El Trencito Valencia no llegó tan lejos como su padre

Adolfo Valencia padre fue ídolo en Santa Fe, campeón con América y Bayern Múnich y también pasó por Atlético de Madrid, además de otros clubes de Europa. Fue clave para la clasificación de Colombia al Mundial de Estados Unidos 1994.



El Trencito, José Adolfo, también compartió equipo con los hijos del Pibe y de Rincón en Santa Fe, pero, a diferencia de ellos, sí alcanzó a debutar en el primer equipo, sin el brillo de su padre. Tuvo una carrera, inicialmente, muy parecida a la de Sebastián: también fue a Portland Timbers, donde sí alcanzó a jugar en la MLS, y también fue a Argentina, donde pasó por Olimpo, Rosario Central e Independiente.



Regresó a Colombia para el Once Caldas y tuvo un segundo paso sin éxito por Santa Fe. Luego fue al Feirense de Portugal, jugó en Central Córdoba en Argentina, pasó por el Delfín de Ecuador y hoy está en el Deportivo Pereira. Tampoco ha estado en selección de mayores, aunque sí jugó en la Sub-20, en el Mundial de 2011 que se hizo en Colombia.

Santiago Tréllez: años en Brasil, pero no es la Turbina

John Jairo Tréllez hizo parte de la generación que cambió la historia del fútbol colombiano: estuvo en el Suramericano Juvenil de 1985, en el que Colombia brilló y clasificó a la Copa del Mundo; fue campeón de la Libertadores con Nacional en 1989. Fue goleador del fútbol colombiano en 1992 y tuvo un paso sin mucho brillo por Boca Juniors. Aunque estuvo en dos eliminatorias, no pudo jugar un Mundial.



Su hijo, Santiago, curiosamente, no debutó en Nacional, sino en Medellín. Fue a Flamengo, de Brasil, pero no llegó a jugar en el primer equipo. También estuvo en las menores de Vélez Sársfield y River Plate antes de volver al Medellín. Luego se volvió un trotamundos: jugó en México (San Luis y Morelia), Paraguay (Libertad), Colombia (Nacional, La Equidad y Pasto) y, finalmente, Brasil, donde ha pasado por Vitoria, Sao Paulo e Internacional. Acaba de descender con Sport Recife. Estuvo en selecciones menores de Colombia.

Luis Alberto Perea: tenía un punto muy alto

Luis Carlos Perea, el ‘Coroncoro’, fue clave en el título de Nacional en la Copa Libertadores de 1989 y zaguero titular en los Mundiales de 1990 y 1994. Es el segundo defensor con más partidos en la Selección (77, solo superado por los 102 de Mario Alberto Yepes).



Su hijo, Luis Alberto, ya tiene 35 años y nunca pudo tener el brillo de su padre. De hecho, no juega en la misma posición: es delantero. Hoy juega en el FAS, de El Salvador, luego de haber pasado por otros ¡19 equipos! en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá.



