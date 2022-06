Selección Colombia femenina prepara Copa América bajo sospecha de vetos

A menos de un mes de debutar en la Copa América en la que Colombia será la sede y la exigencia enorme de ser finalista, la Selección Colombia femenina se prepara bajo la sospecha y la sombra de un posible veto a varias jugadoras.



Tres futbolistas de buen presente en Europa y una en México no han aparecido en ninguna de las convocatorias del técnico Nelson Abadía desde que la Selección, con el aporte de dos de ellas, logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Natalia Gaitán e Isabella Echeverri, que jugaron la última temporada con el Sevilla, nunca volvieron a la Selección tras ganar el oro. Tampoco Yoreli Rincón, líder de asistencias en la Serie A femenina con Sampdoria, ni Vanessa Córdoba, de destacada labor en el Querétaro. ¿Punto en común entre ellas? Que todas, en su momento, reclamaron por sus derechos.



En charla con EL TIEMPO en febrero de este año, Gaitán, que además era capitana de la Selección, intentaba explicar las razones de su ausencia. “No sé cuál sea la razón de no ir a las convocatorias, obviamente quiero estar, siento que todavía puedo aportarle a la Selección”, dijo entonces, y reveló que no tenía contacto con el técnico Nelson Abadía desde noviembre del 2021.



En el caso de Isabella Echeverri, en más de una ocasión ha expresado su tristeza. “Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde esté, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso”, dijo el martes, cuando salió la lista de convocadas para los amistosos contra Estados Unidos.

Echeverri, Gaitán y Melissa Ortiz, ya retirada, encabezaron en 2019 una protesta por el trato que recibía el fútbol femenino, respaldadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Luego de los Panamericanos, no volvieron.



“Las consecuencias de la protesta que hicieron Isabella, Natalia y Melissa el 7 de marzo de 2019 generó una reacción de parte de los directivos y eso ha representado que no permitan su convocatoria a la Selección, siendo, en el caso de Isabella y de Natalia, dos referentes y líderes con gran rendimiento en el Sevilla. Es inexplicable que no se aproveche la experiencia de dos jugadoras talentosas, con experiencia en mundiales y Olímpicos”, opinó el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.

Isabella Echeverri (izq.) y Melissa Ortiz (der.), junto a Carlos González Puche en 2019,. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO



En el caso de Yoreli Rincón, su ausencia es mucho más larga: no aparece desde la Copa América de 2018. Ese mismo año fue la líder del Huila que logró el histórico título en la Libertadores.

Yoreli Rincón Foto: Instagram: @yorelirincon



Rincón protestó por los premios. “Por ser campeonas ganamos 55.000 dólares, los cuales nunca van a llegar a nosotras, lastimosamente. Eso llega al Atlético Huila masculino. El fútbol femenino sí da plata, pero no llega a nosotras”, dijo entonces. Y aunque luego hubo un acuerdo y les llegó el reconocimiento, a Yoreli nunca la volvieron a convocar.



“Si tú le preguntas a alguien, se dice que el veto no existe y que es tema futbolístico. De Isabella y Natalia, cada una lleva su duelo a su manera”, dijo Yoreli en rueda de prensa este miércoles y agregó sobre la posibilidad de estar en la Selección: “Hay varias maneras, la sencilla es que ninguna de las niñas en ningún momento de su vida, de sus carreras, se atrevan a decir una sola palabra si quieren perdurar”.

Qué dice el técnico de la Selección femenina del supuesto veto

El técnico de la Selección femenina, Nelson Abadía, ha negado que existan vetos en la Selección. Consultado por EL TIEMPO, Abadía dio las razones por las cuales nunca convocó a Gaitán, Echeverri, Rincón y Córdoba en dos años y medio.



“Las jugadoras en referencia han sido muy importantes para la selección y le han dado mucho al país. Los tiempos cambian y el relevo generacional es inevitable: hoy tengo un equipo renovado, una mezcla de 12 jugadoras del exterior con jugadoras del fútbol nacional y chicas jóvenes con hambre de gloria. Es un tema eminentemente futbolístico, nada más”, dijo Abadía.

Nelson Abadía, DT de la Selección Colombia femenina. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



En ese “relevo generacional” afirmado por Abadía excluyó a jugadoras en plena edad competitiva: Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba tienen 27 años, Yoreli Rincón anda por los 28 y Natalia Gaitán tiene 31. El técnico tiene en su convocatoria base futbolistas mayores que ellas, como Sandra Sepúlveda (33), Diana Ospina (33), Catalina Usme (32), Daniela Montoya (31) y Carolina Arias (31).



Abadía dijo que estaba haciendo seguimiento a todas las jugadoras con un software y que iban a tener su oportunidad. Desde noviembre de 2019, ha utilizado a 46 jugadoras, más otras 13 que fueron al menos al banco de suplentes. En ese listado de 59, nunca estuvieron Gaitán, Echeverri, Rincón ni Córdoba.



El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, también negó que haya vetos. “Más allá de algunos comentarios en medios de comunicación, no tenemos conocimiento de alguna acusación formal. El comité ejecutivo de la Federación determina los técnicos de todas las selecciones y son ellos quienes autónomamente conforman y convocan de acuerdo con su análisis técnico, deportivo y de rendimiento. En el caso concreto del fútbol femenino, hasta el momento los resultados deportivos han demostrado que los técnicos han a acertado con las jugadoras que han convocado”, le dijo a EL TIEMPO.



La última competencia oficial de la Selección femenina de mayores fue precisamente en los Panamericanos de Lima 2019, en los que el equipo con las ahora ausentes ganó el oro. Desde entonces ha jugado 13 partidos, con balance de 4 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, para un rendimiento del 43,6 por ciento.



Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación y cabeza visible de la rama aficionada, fue tajante: “La respuesta seria, y la verdad respecto a ese ridículo comentario, la debe dar el respectivo director técnico de la correspondiente Selección. No conozco ninguna convocatoria o listado de jugadores firmada por directivo alguno”.



Sandra Sepúlveda, una de las experimentadas de la Selección, les envió un mensaje a las ausentes el viernes, en plena preparación para los amistosos contra Estados Unidos, que cerrarán el camino hacia la Copa América.



“Quien escoge y decide es el profe Nelson Abadía, nosotros no tenemos la potestad de refutar, exigir o reclamar. Vamos a dar lo mejor por ellas. Seguramente no estarán en la Copa América, pero posiblemente sí en el Mundial. El mensaje es que se sigan entrenando, preparando y con la ilusión de volver. Así como yo no estuve y muchas de las que estamos acá no estuvimos por algunas situaciones, ellas no lo están, pero pueden volver; entonces, que mantengan esa ilusión”, declaró en rueda de prensa.



Las condiciones del fútbol femenino han cambiado en parte. “La protesta de 2019 no solo se hizo para que no se abuse de los derechos de las jugadoras convocadas a la Selección, sino también para que no se cancelara el torneo profesional, como había sido la decisión de los directivos adoptada dos días antes de la protesta”, recordó González Puche.



¿Esa fuerte voz crítica les costó a las jugadores su lugar en la Selección? La Selección femenina prepara la Copa América bajo la sospecha de un aparente veto, como lo sugieren las jugadoras a las que nunca más se les volvió a convocar.



