Este jueves, 31 de agosto, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, dio a conocer a la convocatoria para los partidos contra Venezuela y Chile, el 7 y el 12 de septiembre.



Los escogidos por el estratega han dado para hablar, pero también llama mucho la atención los jugadores que no aparecen en el listado.



En los 16 jugadores que convocó figuran James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes apenas están retomando su nivel en sus equipos en Brasil y Argentina, respectivamente. Los dos volantes vuelven a la Selección tras quedar afuera de la fecha Fifa de marzo pasado. Estas son las figuras que no están entre los citados por Lorenzo.

Falcao

Radamel Falcao Foto: EFE

El delantero del Rayo Vallecano prácticamente no ha sumado minutos en esta temporada y es la ausencia más notoria de la Selección, ante todo, por lo que representa para esta.



El descarte de Radamel Falcao García estaba cantado desde hace varios meses debido a su presente en la Liga de España.



El delantero samario, goleador histórico de la Selección Colombia, queda por fuera de la tricolor a sus 37 años edad.

Duván Zapata y Luis Muriel

Duván Zapata. Foto: EL TIEMPO

El artillero Duván Zapata suena para el Torino, de la Liga de Italia. El goleador dejaría al Atalanta. Sin embargo, 'El Toro' Zapata es otra figura que quedó por fuera de la Selección.



A Luis Fernando Muriel, también jugador del equipo de Bérgamo, tampoco le alcanzó para clasificar en la convocatoria.



Estos dos jugadores, que han vestido la camiseta de la tricolor desde hace varios años, son otras ausencias relevantes en la convocatoria de Lorenzo.



No obstante, el hecho de que el DT argentino no los haya llamado es coherente con su objetivo de renovar la nómina de delanteros de la selección.



Si llama la atención la convocatoria del delantero Rafael Santos Borré, quien no es titular desde hace dos meses en la Liga de Alemania.

Stefan Medina y William Tesillo

Stefan Medina. Foto: Reuters

Recientemente, desde la Liga de México llegaban a la cita con la Selección Colombia dos jugadores: Stefan Medina y William Tesillo. Los dos eran habituales invitados al equipo nacional.



Sin embargo, Medina, quien es titular en el Monterrey de México, y Tesillo, jugador importante del León, verán los dos partidos primeros de Colombia en las eliminatorias por la TV.



A pesar de la experiencia de estos jugadores de la exigente Liga Mexicana quedaron apeados de la Selección.

