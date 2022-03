La selección Colombia no logró el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2022, que se celebrará en Catar, ni le alcanzó para la zona de repechaje tras la última fecha de eliminatorias.



Con este panorama, los esfuerzos tendrán que centrarse en la próxima carrera para el mundial de 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. No obstante, algunos de los jugadores de la tricolor podrían no llegar debido a su edad.



¿Qué edad tendrán los jugadores para entonces?



Radamel Falcao García, referente indiscutible de la Selección Colombia que hoy dirige Reinaldo Rueda, tiene 36 años, por lo que llegaría con 40 al próximo mundial si el samario decide seguir jugando al fútbol para entonces.

El arquero David Ospina, hoy en el Napoli, tendría entonces 37 años. Juan Guillermo Cuadrado llegaría con 37, Camilo Vargas con 38, William Tesillo con 35 años, Stefan Medina con 32 y Álvaro Montero con 30 años.



Igualmente, Yairo Moreno llegaría a la próxima cita del fútbol mundial con 30 años, Frank Fabra con 35, Johan Mojica con 33, Wilmar Barrios con 32 y el ‘diez’ de la Selección, James Rodríguez, tendrá 34 años para entonces.



El volante Juan Fernando Quintero en 2026 tendrá 33 años, Matheus Uribe 35, Jefferson Lerma 31, Gustavo Cuéllar 33, Davinson Sánchez 29 al igual que Daniel Muñoz y Luis Díaz, hoy jugador del Liverpool de Inglaterra.



El delantero Rafael Santos Borré llegaría a 2026 con 30 años, Miguel Borja con 33 y Luis Fernando Muriel con 34, entre otros.

