El gol no parece ser, en los últimos tiempos, amigo del fútbol colombiano: la Selección se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 por culpa de una sequía de 685 minutos sin anotar, sumada a dos goleadas en contra en las primeras fechas, contra Uruguay y Ecuador.

Las dos primeras jornadas de las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 revivieron viejos fantasmas. Y a eso se suma el pobre nivel ofensivo de la Liga local que, incluso con las goleadas de los últimos días, hoy tiene el peor promedio de la historia del fútbol colombiano, 2,08 por partido. Antes de la denominada ‘fecha de clásicos’, el problema era aún más crítico: 1,89 por juego.

El análisis comienza en el torneo local. El goleador histórico del fútbol colombiano y hoy analista de Win Sports, Sergio Galván Rey, brinda varias causas y señala como primera la actitud a la hora de jugar.



“Muchos equipos son defensivos, arriesgan poco, buscan más esperar el error del rival que ir a provocarlos constantemente, y eso tiene que ver también con que hay poca paciencia de los dueños por mantener un proceso. Además, hay poco tiempo de juego efectivo en nuestro fútbol, se corta mucho el juego”, analizó Galván para EL TIEMPO.

Sergio Galván anotó 224 goles en el fútbol colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los goleadores del fútbol colombiano son veteranos

Además, los que hacen los goles no son jugadores jóvenes. De los seis máximos anotadores, cuatro son mayores de 30 años y tres ya tuvieron su paso por la Selección: Dayro Moreno (7 goles y 38 años), Marco Pérez (lleva 7 y este domingo cumple 33), Carlos Bacca (6 tantos y 37 años) y Adrián Ramos (5 y 37 años). Incluso, algunos empiezan a pedir a Pérez para la Selección, en medio de la emergencia ofensiva.



Y hay que sumar a artilleros de otros equipos como Hugo Rodallega, guía de Santa Fe a los 38, y Leonardo Castro, que, a los 31, es la carta de gol de Millonarios, con un suplente de 35, Fernando Uribe.

“Hoy no tenemos goleadores y eso se refleja en la Selección. Hoy no tenés un Falcao que te mataba, que la que tenía la guardaba. No es por comparar con nuestra época, pero en Millonarios teníamos cuatro goleadores, Arnoldo Iguarán, la Gambeta Estrada, el ‘Pájaro’ Juárez y Rubén Darío Hernández. Veías, por ejemplo, al América y tenías a Battaglia, Gareca y Cabañas; veías a Santa Fe y estaban Checho, Ascisclo Córdoba, el ‘Pollo’ Díaz; veías a Nacional y estaban J. J. Galeano, J. J. Tréllez. Hoy eso ya no existe”, recuerda Mario Vanemerak, campeón con Millonarios en 1987 y 1988 y extécnico de Boyacá Chicó, Real Cartagena y el propio equipo azul.



¿Dónde están los nuevos goleadores? Sergio ‘Checho’ Angulo, autor de 180 anotaciones en la Liga colombiana, habla de problemas de formación.

“Lo primero es la parte mental, es la falta de convicción para ir a creérsela y que la pelota pueda terminar en gol. Para eso hay que tener un contacto visual con el último obstáculo que es el arquero. El jugador de ahora, así como recibe, pega. Hay que tratar de ubicar el balón lo más lejos del alcance del arquero. Siempre el palo contrario estará libre. Después viene la ejecución, deber tener una buena ejecución para que lo que decidiste termine el gol. Y lo último es que el jugador llega mal perfilado, lo que le obliga a tomar una postura no adecuada para definir. Casi todos los equipos colombianos generan muchas opciones, pero las fallan por estos factores”, explica Checho.

Marco Pérez Foto: @AguilasDoradas

Galván comparte esa apreciación. “En el fútbol colombiano se dispara mucho a los arcos, pero con promedio muy bajo a la portería. Se tienen oportunidades pero el promedio de eficacia es bajo. Y eso tiene que ver con la preparación de los jugadores”, dice.



Nunca es tarde para aprender y corregir. El caso de Marco Pérez, por ejemplo, es particular: tras pasos malos por Cali y Once Caldas, Águilas Doradas le hizo un trabajo especial, desde lo futbolístico hasta, incluso, lo nutricional. El resultado, 32 goles en 67 partidos: ya es el goleador histórico del club en la A.



En otros casos, el problema pasa por malas rachas. Como la de Millonarios, al que se le cerró el arco después de ganar la estrella 16. Era, hasta el viernes, el equipo con el segundo peor promedio de la Liga. El 3-0 contra Bucaramanga los hizo mejorar, pero sigue por debajo del 1 por juego.

En la Selección, preocupa el arco cerrado

Los dos primeros partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria despertaron cierta alerta. En el proceso de preparación, el equipo marcó 16 goles en ocho partidos, con la particularidad de que no tuvo un gran goleador: anotaron 12 jugadores distintos y solo repitieron Luis Sinisterra (3), Rafael Santos Borré (2) y James Rodríguez (2).



Para los juegos contra Venezuela y Chile, el técnico Néstor Lorenzo se fue a buscar goles a Rusia: llegaron Mateo Cassierra y Jhon Córdoba. El primero apenas tuvo minutos en Barranquilla y vio el partido contra Chile en la tribuna. El segundo sigue sin debutar con la Selección.



“Borré te hace goles, pero no es un goleador como cuando estaba Falcao, Jackson, Bacca que va de salida. En la época de ‘Pacho’ Maturana no jugaba con ‘9’, pero entraba Arnoldo y te vacunaba. Lo de los amistosos me ilusionó, pero la eliminatoria es otra cosa, la presión es otra, los periodistas presionan, la gente presiona”, agregó Vanemerak. El gol sigue escaseando.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

