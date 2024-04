Según las estadísticas, estos serían los clasificados a cuadrangulares de la Liga a tres fechas

El todos contra todos de la Liga colombina está en la recta final y la definición para clasificar a los cuadrangulares semifinales del torneo está al rojo vivo: Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Fortaleza, Independiente Medellín y Atlético Nacional se pelean por no quedarse por fuera de la definición.

Este martes inicia la fecha 17 del fútbol colombiano. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, con 32 puntos, y Equidad, con 29 unidades, ya hicieron la tarea y se encuentran tranquilos en la parte alta de la tabla.

Santa Fe, Pereira y Once Caldas (con 28 puntos) están remando, tienen un colchón de puntos y están a las puertas de clasificar. Para que queden fuera tendrían que perder los tres partidos restantes y que se dé una combinación de resultados favorable a quienes vienen persiguiendo, situación poco probable.

Diferente es la situación de Junior de Barranquilla (25 puntos), América de Cali (23 puntos), Millonarios (22 puntos), Fortaleza (22 puntos), Independiente Medellín (22 puntos) y Atlético Nacional (20 puntos), quienes van a quemar sus últimos cartuchos para no quedarse por fuera de la fiesta de los ocho.

Las cuentas para clasificar

La verdadera pelea por clasificar está desde el séptimo hasta el décimo segundo, seis equipos pelean por dos cupos y tienen la calculadora en la mano para estar en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Junior de Barranquilla y América de Cali dependen de sí mismo, ya que si ganan los tres partidos que les restan estarán con el tiquete asegurado. De hecho, dos victorias y un empate para los de Barranquilla y para los escarlatas serán suficientes.

Según las estadísticas entregadas por Xpecta Sports, las probabilidades de ver al 'tiburón' en la siguiente fase es del 76,68 por ciento, mientras que la estadística para tener a la 'mecha' en los ocho es del 45,68 por ciento.

Millonarios también depende de sí mismo para clasificar, tiene un juego directo contra Junior de Barranquilla (este miércoles por la fecha 17), de ganar, iguala la línea de su rival con 25 puntos, pero lo pasa en la tabla por la diferencia de gol. El equipo de Alberto Gamero tiene una probabilidad de 44,42 por ciento.

Fortaleza y Deportivo Independiente Medellín dependen de resultados ajenos, pueden ganar los tres partidos restantes y llegar a 31 puntos, pero eso no garantiza la clasificación si no se dan otros resultados.

Los duelos directos entre los que buscan la clasificación como Millonarios vs. Junior, Junior vs. Once Caldas, Once Caldas vs. América y América vs. Santa Fe los podrían favorecer, pero si no se dan los tropiezos necesarios arriba no habrá premio. Medellín con una probabilidad del 24,45 % puede alcanzar los 31 puntos y quedar fuera por su diferencia de gol (-11).

Atlético Nacional ya depende de un milagro, necesita que se den una serie de resultados ajenos para no quedar eliminado y está obligado a ganar los tres partidos que le quedan en la Liga. La estadística le da un 12,81 por ciento de entrar en los cuadrangulares.

Calendario y puntos

4. Santa Fe (28 +9): Once Caldas (visitante), América (loca), Jaguares (visitante)

5. Pereira (28 +8): Nacional (visitante), Millonarios (local), La Equidad (visitante)

6. Once Caldas (28 +2): Santa Fe (local), Junior (visitante), América (local)

7. Junior (25 +3): Millonarios (visitante), Once Caldas (local), Cali (visitante)

8. América (23 +7): Pasto (local), Santa Fe (visitante), Once Caldas (visitante)

9. Millonarios (22 +3): Junior (local), Pereira (visitante), Boyacá Chicó (local)

10. Fortaleza (22, 0): La Equidad (visitante), Bucaramanga (local), Águilas Doradas (visitante)

11. Medellín (22 -11): Patriotas (visitante), Nacional (local), Envigado (visitante)

12. Atlético Nacional (12, 0), Pereira (local), DIM (visitante) y Tolima (local).

Por su parte, Jaguares de Córdoba (18 puntos), Águilas Doradas (18 puntos) y Deportivo Cali (16 puntos) tienen todavía posibilidades matemáticas de clasificar, pero son muy escasas.

