Los incidentes que obligaron a suspender el comienzo del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, el pasado 12 de febrero, reavivaron la polémica por el manejo de las hinchadas en el fútbol colombiano.

Un fanático, identificado como Alejandro Montenegro, de 21 años, golpeó por la espalda al jugador de Millonarios Daniel Cataño, quien respondió la agresión. Los compañeros de Cataño tomaron la decisión de no jugar y el partido no se pudo disputar por falta de garantías. Este miércoles, la Dimayor lo reprogramó para el 29 de marzo.



En medio de este panorama, la Secretaría de Gobierno de Bogotá viene haciendo, desde el año pasado un plan piloto para el regreso de las barras populares al estadio El Campín. La tribuna norte se había convertido en un espacio para las familias, pero ahora se ordenó la apertura de ese espacio para los barristas.



“Yo mismo los he denunciado en la Fiscalía y he prohibido la entrada de hinchas del Cali o Nacional. Sí hemos revivido el programa ‘Goles en paz’ y no permitiremos que se vuelva un centro de extorsión a cambio de puestos”, dijo, en octubre del año pasado, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, quien en su momento también fue barrista de Santa Fe.

Los alcances de la decisión de la Secretaría de Gobierno



Ahora, la entidad confirmó que los Comandos Azules volverán a ocupar la curva norte del estadio El Campín y que también se permitirá el regreso de las barras visitantes al principal escenario de la capital.



Jiménez, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a la decisión, que ya fue notificada a los clubes, en especial a Millonarios, que cuenta con dos barras bravas, Comandos Azules y Blue Rain, y que ahora deberán estar otra vez en tribunas separadas, norte para la primera y sur para la segunda.

Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

¿Es cierto que se aprobó que las barras visitantes sean ubicadas en la tribuna oriental?



No hemos aprobado ingreso de barras visitantes en oriental. Hubo comisión de fútbol y se aprobó lo que plantea el protocolo: las tribunas laterales son para barras populares. La tribuna lateral cumple con todas las condiciones de seguridad. Esta determinación viene desde el año pasado. De hecho, es aprobada y apoyada por la Policía y las demás entidades q hacen presencia en la comisión.



¿Se permitirá entonces el ingreso de barras bravas visitantes en sur y norte?



Para nuestro gobierno no hay hinchadas rivales: podemos compartir espacios en los estadios, independientemente la camisa que portemos. Este año, tal y como se ha hecho en muchos años, las tribunas lateral sur y norte son las que, al tener la mejor infraestructura y mejores condiciones de seguridad, albergaran las barras populares de equipos bogotanos y equipos visitantes. Cada partido tiene su complejidad diferente y riesgo específico y es en la Comisión de Fútbol donde se definen todas las características de acomodación y de logística respectiva. En algunos casos, los mismos equipos prefieren no aprobar hinchada visitante; en otros, hay barras sancionadas a nivel nacional o local. Cada partido tiene su propia logística.



Usted dice que “Para nuestro gobierno no hay hinchadas rivales”. ¿Eso es realista? Incluso, en todo el mundo lo que se ha hecho es sacar a las barras bravas.



Una cosa es rivales entendidos como enemigos. No entendemos las hinchadas en ese sentido. Otra cosa es entender los contextos, dar seguridad y trabajar en la convivencia. En el mundo se han sacado a los criminales de los estadios, no a las barras organizadas. Eso es lo que siempre debemos hacer: aislar a los violentos y judicializarlos. Los hinchas no son criminales, independientemente de la tribuna a la que asistan. Los criminales a la cárcel, los hinchas al estadio. Nosotros impulsamos la convivencia y sacamos a los violentos del fútbol. Yo he mismo he propiciado sanciones a hinchadas por impulsar hechos violentos en los estadios: la hinchada de Nacional no ha podido entrar a El Campin en más de 12 meses, la del Cali no puede entrar por 12 meses, la de Bucaramanga por seis fechas; la de América, por tiempo indefinido, no puede entrar elementos de animación. Hemos diseñado puestos de control: a la entrada de Bogotá, bus con armas, navajas o palos, bus que se devuelve. Tenemos una mesa con Fiscalia para sacar adelante los casos de hechos de intolerancia en las calles y judicializar a los violentos.

Felipe Jiménez explicó que vienen trabajando hace meses en un plan piloto con las barras. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá



¿El interés de esta postura política es porque los miembros de las barras bravas fueron parte del programa Goles en Paz durante la administración del hoy presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde?



No rotundo. Goles en Paz comenzó en 1999. En nuestra administración vinculamos mujeres hinchas al programa por primera vez en 24 años. Tenemos hombres y mujeres pertenecientes a barras populares y tradicionales. Trabajamos con las mamás del fútbol, mamás de los hinchas, desde diferentes programas y visiones. Por primera vez existe el componente de género en el programa. Goles en Paz no es un programa clientelista para contratar miembros de barras: es un patrimonio de nuestra ciudad que debemos cuidar. Trabajamos para promover la convivencia y alejar la violencia en el fútbol. Nuestra visión no tiene nada que ver con que el actual Presidente haya vinculado miembros de las barras a su administración.



