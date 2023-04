Máxima tensión de vive en torno a la relación rota entre Atlético Nacional y la barra brava Los del Sur por cuenta la decisión del equipo de cortar beneficios para los 'barristas'.



El pasado domingo la barra protagonizó serios desmanes en el Atanasio Girardot, días después de que entrara en 'guerra' con la dirigencia, lo que obligo a aplazar el partido contra el América.



Luego de este episodio, las autoridades locales le cerraron las puertas del Atanasio al equipo, por lo que deberá jugar su partido de la Copa Libertadores de este jueves contra Melgar en Barranquilla.



Uno de los funcionarios que ha estado muy activo con el tema es el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien en primera instancia atacó a Nacional por su decisión con la barra, argumentando que el club hizo "oídos sordos" hacia la afición.

El trino de Ramírez para democratizar el fútbol

El Esmad y la Policía se encargaron de disolver los disturbios.

El secretario dejó ahora un trino en su cuenta de Twitter en el que revive la vieja propuesta del presidente Gustavo Petro de democratizar el fútbol.



En alguna ocasión Petro viajó a Barranquilla y le envió un mensaje a Alejandro Char, en el que lo invitaba a analizar su idea.



“Te propongo Char que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. (...) ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”, indicó Petro en su momento.



Ahora Ramírez recoge la iniciativa y se ofrece para impulsarla: "Presidente @petrogustavo me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta".

Presidente @petrogustavo me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta. pic.twitter.com/bWsaKjNsQw — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) April 17, 2023

Luego del escándalo en Medellín, se hizo tendencia una vieja foto de Ramírez, en medio de las barras de Atlético Nacional.



Sobre esa imagen, debatida en redes sociales, Ramírez manifestó en charla con Blu Radio: "En ese entonces estábamos haciendo un trabajo articulado con la ciudad".



"No pertenezco a la barra Los del Sur, yo me identifico como hincha, así como el señor alcalde también lo es".



"Yo he ido a fútbol, yo no he ido a barrasbravas, yo soy hincha de Nacional por tradición", apuntó.



"No soy un barrista ni hice parte de los hechos de violencia", manifestó.



