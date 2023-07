El ambiente en el Junior de Barranquilla es cada vez más complicado. El equipo que dirige Hernán Darío Gómez no ha conseguido ni un punto en todo el semestre.



(Lea además: 'Bolillo' Gómez: el dardo de Sebastián Viera tras la derrota de Junior en Copa Colombia)

Tras perder los dos primeros partidos en la Liga (0-1 contra Águilas Doradas en Barranquilla y 1-0 contra Medellín en el Atanasio Girardot, ahora Junior sufrió una derrota que dolió mucho en el corazón de los hinchas.



Cúcuta Deportivo, que hace un año reaparecía en la B y que sigue en la segunda división del fútbol colombiano, le ganó 4-3 al equipo del 'Bolillo', que deberá darle la vuelta a la serie el próximo 16 de agosto para llegar a los cuartos de final del torneo alterno, que entrega un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores para el campeón.

Viera no se guarda nada

Facebook Twitter Linkedin

Cúcuta Deportivo y Bolillo Gómez Foto: @cucutaoficial y Agencia Kronos

El comienzo del nuevo semestre para Junior implicó la salida de varios de los referentes del club, como Juan Fernando Quintero, quien renunció al equipo por desacuerdos con el técnico, o Sebastián Viera, el jugador con más partidos en la historia del Junior.



Viera dijo de todo en una entrevista con el canal ESPN, en referencia a la actualidad del cuadro costeño. Estas fueron sus principales declaraciones.



Relación con DT: "Él me dio sus razones y lo entendí, no tengo nada contra Bolillo".



¿Se equivoca Junior con Bolillo? "Para que todo salga bien debe haber planificación en base a lo que tienes. Si la base es de buen pie, que juegan bien, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Quintero lo que lo rodea tiene que jugar su fútbol, es la estrella, es el esfuerzo de un equipo para traerlo. El DT planifica, ve lo que le gusta jugar, su modelo y trae sus jugadores en base a eso".



¿Tiene norte? "Ni el mismo técnico ve al equipo como pensaba verlo. Lo bueno fue que tuvo 45 días para trabajar el equipo. Si se encuentra el norte, si se busca lo mejor y no con terquedad, entre todos pueden encontrarlo rápido".

Sistema de juego: "El técnico no se puede cerrar a una idea de juego. Todos los partidos son diferentes. Hay que trabajar todo. A veces se trabaja lo mismo. Tuvieron 45 días para entrenar sistemas y situaciones".

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Sebastián Viera



"Si tienes un equipo cuya base es jugadores de buen pie, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol "



▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/I0qdAdBs8h — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 28, 2023



DEPORTES

Más noticias de deportes