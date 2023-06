Barranquilla se volcó hacia la Ventana al Mundo para homenajear a uno de sus mejores hijos adoptivos, el portero uruguayo Sebastián Viera, quien dejó el club después de 14 temporadas.

Por decisión del cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío Gómez, Viera no continúa en el equipo, al que llegó en 2011. En 14 temporadas, Viera ganó tres Ligas, dos Copas Colombia y dos Superligas, y llegó a una final de Copa Sudamericana, en 2018.

"Cuando llegué acá no sabía que era Junior, era un ignorante que no conocía lo que era Barranquilla y Junior. Gracias a todos aprendí a amar a Junior y a vivir como jugador de Junior. Le agradezco a la vida por haber llegado a Junior, llegar me cambió la vida", dijo Viera en el homenaje, organizado por la Secretaría de Gobierno de Barranquilla y la firma Tecnoglass.



En acto contó con la presencia del máximo accionista del Junior, Fuad Char, quien acompañó al portero más exitoso de la historia del club.

Viera posó sus manos sobre una placa que permanecerá en la Ventana al Mundo, en la que queda el recuerdo de su extraordinaria trayectoria en el fútbol colombiano. Jugó 638 partidos con el Junior, sumando todas las competiciones.

"Junior es más grande que todas las cosas, más grande que todos nosotros. Sin duda, a Junior lo hace grande su gente. Cuando el jugador llega a Barranquilla y entiende que el ser de Junior es diferente, ahí va a rendir, amar y vivir este gran mundo", agregó el portero uruguayo.

