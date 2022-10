Sebastián Salazar tuvo una buena época con Santa Fe, pero eso es tiempo pasado y el presente de la pareja de la cantante Marbelle no es el mejor.

La artista colombiana ha estado en medio de muchas polémicas en el último tiempo, pero la vida sigue y está centrada en su trabajo.



Salazar, mientras tanto, no lo ha encontrado, está sin equipo, luego de haber finalizado su contrato con Jaguares de Córdoba.



La relación comenzó hace seis años, su noviazgo se dio a conocer en el 2016 y desde ahí ha sido muy estables, de colaboración mutua.

¿Cuánto vale su pase?

Sebastián Salazar se fue para el fútbol de Brasil, firmó con el Goias, pero tuvo pocas opciones de figurar, no fue titular indiscutido.



Volvió a Colombia, estuvo con Jaguares, pero en el segundo semestre del 2020 su contrató expiró y quedó libre, no tiene equipo en estos momentos.



Se sabe, según el portal especializado, Transfermarkt, que el pase de Salazar tiene un costo de 350.000 euros, unos $1.557 millones, pero lo cierto es que hoy no tiene trabajo.



