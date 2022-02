La candidata al Senado por Antioquia Diana Correa, en sus redes sociales, expuso un caso de abuso sexual por parte del futbolista colombiano Sebastián Macías.

Correa advritió que Macías, exjugador de Medellín y Pasto, quien no tiene equipo hoy, es la persona que golpeó y abusó sexualmente de Paulina Olivares, de 18 años.



"El pasado domingo 23 de enero la joven de 18 años, Paulina Vivares, fue abusada sexualmente y golpeada por el jugador de fútbol profesional Sebastián Macías, dijo Correa.



Y agregó: "La familia de ella recurrió a mí para apoyarlos, ya que después de haber denunciado en Fiscalía y haberse realizado los exámenes médicos pertinentes, la joven está siendo intimidada para no 'acabar con la carrera de dicho jugador".

Violada, abusada y golpeada



Correa señaló que la afectada cumplió años hace tres meses y que fue violada, abusada y golpeada y que, además, es intimidada.



La candidata confirmó que la joven estuvo en la Clínica León XIII donde "se hicieron los exámenes pertinentes", con los que se soporta la denuncia.



De igual manera, Correa señaló que hace la denuncia con plena autorización de la familia de la víctima y con verificación de documentación que sustenta ante Fiscalía.



Dijo que "la está buscando la familia del jugador para que no exponga el tema. Esa niña está intimidada y no hace sino llorar, yo hablé con ella. Es muy indignante".



No es la primera vez que Macías se ve invoculcrado en escándalos. Cuando hacía parte del Medellín compartió en sus redes sociales videos en los que se veía conduciendo y consumiendo bebidas alcohólicas.



El jugador rescindió su contrato con DIM en septiembre de 2019 "por motivos de índole personal".



