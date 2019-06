Se acabaron las boletas de Norte y Sur para la final en Barranquilla

La idea de ver la primera parte del la final de Liga entre Junior y Pasto, que se vislumbra entre miles como el capítulo inicial de la gesta que conduzca a la novena estrella rojiblanca, hizo que desde el mediodía de este jueves no fuera posible encontrar boletas para las localidades de Sur y Norte, las más populares.

“La mayoría de las entradas ya están en manos de revendedores. Una boleta de 30 mil pesos la quieren poner hasta en el doble. Por mucho control que inventen desde que tengo memoria pasa lo mismo”, afirmó Luis Lozano, hincha de Junior que recorrió varios puntos en el norte de la ciudad, y que desistió de seguir buscando tras no encontrar el codiciado papel en SAO de la 93.



El aumento en las localidades no impidió la reacción pronta de la masa. Junior ha informado por medio de sus cuentas en redes sociales, que los abonados siguen contando con plazo hasta hoy para hacer sus recargas.



Sur y Norte ($30.000), Oriental ($60.000) Occidental ($120.000) son los precios que una mayoría no considera exagerados, cuando se trata de ser parte de una historia, que la mayoría proyecta como algo inolvidable.

El equipo

Fredy Hinestroza, Willer Ditta y Daniel Moreno, quienes salieron lesionados del partido contra Nacional disputado en Medellín el miércoles, y en el que Junior se impuso 3-2, siguen siendo la mayor duda del cuerpo técnico de cara a la gran final.



Este jueves por la mañana los jugadores regresaron a Barranquilla y en la tarde fueron sometidos a evaluaciones médicas. Al cierre de esta edición, el cuadro ‘tiburón’ no había entregado un parte oficial.



Tampoco la Dimayor ha hecho claridad sobre el segundo partido de la final. No se sabe si será en Ipiales, Bogotá u otra ciudad.



Redacción ADN

Barranquilla