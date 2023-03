Sara Uribe, reconocida modelo antioqueña, fue víctima de robo en las últimas horas. La presentadora, expareja del futbolista Fredy Guarín, relató a través de redes sociales los detalles del hurto que sufrió en la Villa del Aburrá, en Medellín.



Según comentó, en el momento de lo ocurrido, habrían robado los papeles de Jacobo, el hijo que tiene con el exjugador de Millonarios.

Sara Uribe, víctima de robo

Por medio de sus historias de Instagram, Uribe relató cómo fue víctima de hurto este lunes, en Medellín.



La exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele', con quien Guarín mantuvo una relación hasta 2020, asegura que le sacaron el bolso de su carro, mientras visitaba a una amiga.



"Estaba en la casa de una amiga, entré a hacer una diligencia, pero mientras se activaba la alarma del carro me abrieron la puerta y me sacaron el bolso con absolutamente todo (sic)", expresó.



"Si me pueden ayudar, se los pido" añadió.



"Me sacaron mis papeles y los del niño", apuntó Uribe, en una de sus historias en Instagram, sobre la forma en la que habrían afectado a Jacobo, el hijo que tiene con Fredy Guarín.



"Doy buena recompensa", remarcó.

"Lo material vale... tenemos salud y vida", concluyó Uribe en su relato del robo.

