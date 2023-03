A pesar de llevar un buen tiempo fuera de las canchas, Fredy Guarín sigue siendo noticia. Para su lamento, no lo es por la vasta carrera futbolística que tuvo, sino por su vida extradeportiva.

Fredy Guarín pasa por un proceso de crecimiento personal, luego de confesar que sufrió de duros problemas en el último tiempo, que lo obligaron a alejarse de su carrera de futbolista, después de jugar para Millonarios.



El talentoso volante, quien fue pieza clave de la Selección Colombia en la antesala del Mundial de Brasil 2014, ha ocupado titulares en la prensa por cuenta de sus relaciones sentimentales.



La separación de la modelo Sara Uribe, ocurrida en 2020, sigue dando de qué hablar, a pesar de que Guarín mantiene una relación actual con la veterinaria Pauleth Pastrana.



No en vano, en la última entrevista de la modelo, con el 'influencer' Dímelo King, Guarín fue un gran tema de conversación. Y las respuestas de Uribe cayeron como una cascada.



'Yo más fama no le voy a dar'

Luego de un procedimiento de botox Sara quedó con un moretón en su rostro. Foto: Instagram: @sara_uribe

En la charla con el creador de contenido, Uribe se despachó.



Sobre su viaje a China, cuando Guarín era jugador del Shanghái Shenhua, la modelo fue certera al decir que fue hasta Asia por ser, en sus palabras, "la mamá de las ridículas".



"Me enamoré y me fui (...) renuncié a absolutamente todo", añadió.



Luego, ante la insistencia del entrevistador por hablar de Guarín, respondió: "Si quiere me pone la canción de Shakira y Karol G".



"Yo más fama no le voy a dar", aseveró.



Sobre pretendientes que le llegaron tras su separación de Guarín, Uribe le confirmó a Dímelo King que hubo futbolistas en la lista.



"Sí... uffff... muchos", dijo de entrada.



"Quizá hasta compañeros...", comentó el creador de contenido.



"Sí", respondió Uribe tajante, sin atreverse a dar nombres.



"Pero yo ya aprendí a decir no", cerró la modelo antioqueña.

