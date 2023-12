Sara Uribe revela por qué Fredy Guarín no aparece en sus fotos con su hijo

Modelo, presentadora y toda una celebridad. Recordada por haber sido una de las ganadoras del programa Protagonistas de Nuestra Tele, Sara Uribe es una de las mujeres más relevantes de la farándula colombiana.

Su talento la ha llevado a cultivar grandes éxitos a nivel profesional y personal; sin embargo, su relación con Fredy Guarín, futbolista que disputó en el Mundial de Brasil del 2014 con la Selección Colombia, también la ha colocado bajo los reflectores en diferentes ocasiones.



La pareja estuvo junta desde ese entonces hasta principios del 2020, cuando decidieron anunciar su separación. A pesar de que no se dieron muchos detalles en su momento, con el paso de los años los dos han hablado de su evolución personal y como llevan ahora su vida amorosa.

Sara fue clara y concreta sobre Guarín

Sara es muy activa en sus redes sociales y constantemente publica fotos suyas con su hijo Jacobo.



Pues la modelo habitualmente es consultada por los seguidores sobre su relación con el padre del niño, el futbolista Guarín.



Esta vez, la pregunta de un usuario fue concreta, sobre el por qué en sus publicaciones nunca aparece Guarín con su hijo y que si era que no compartían juntos.



La respuesta de Sara fue contundente: "Porque es mi Instagram, no el de nadie más”, dijo, poniendo fin a la inquietud y dejando claro que no le interesa que el papá de su hijo Jacobo aparezca en sus publicaciones.



