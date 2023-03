Fredy Guarín sigue siendo noticia. El futbolista, muy recordado por su paso por el Porto de Portugal y la Selección Colombia, ha ocupado en los últimos días varios titulares de la prensa nacional por cuenta de una reveladora entrevista de su expareja, la popular modelo Sara Uribe.

En charla con el 'influencer' Dímelo King, Uribe contó que tras romper su vínculo sentimental con Guarín en 2020 le aparecieron 'varios pretendientes'. Entre ellos, futbolistas que habrían sido compañeros de Guarín durante su vasta carrera.



Aunque la modelo antioqueña no se animó a dar nombres de los jugadores, la entrevista cobró tanto eco que horas después Guarín reaccionó con un hecho inédito.



(En contexto: Fredy Guarín, 'traicionado': Sara Uribe revela los futbolistas que 'le llegaron').

Guarín reacciona tras explosiva entrevista

Facebook Twitter Linkedin

Fredy Guarín mostró una imagen renovada y llena de optimismo. Foto: Tomada de Instagram fguarin13

En la charla con el creador de contenido mencionado, Sara Uribe se despachó.



Sobre su viaje a China, cuando Guarín era jugador del Shanghái Shenhua, la modelo fue certera al decir que fue hasta Asia por ser, en sus palabras, "la mamá de las ridículas".



"Me enamoré y me fui (...) renuncié a absolutamente todo", añadió.



Luego, ante la insistencia del entrevistador por hablar de Guarín, respondió: "Si quiere me pone la canción de Shakira y Karol G".



"Yo más fama no le voy a dar", aseveró.



Luego, confesó que compañeros de Guarín "le escribieron" tras la separación.

Ahora, Guarín, quien vive desde hace un par de años un dedicado proceso de crecimiento personal, reaccionó tras la fuerte entrevista. Y lo hizo con un hecho inédito: la primera fotografía junto a su actual novia, Pauleth Pastrana, en su 'feed' de Instagram.



"La patrona", apuntó el jugador en la imagen en la que la veterinaria le da un beso, durante un evento.



La publicación, con más de 30 mil 'me gustas', se llena de comentarios de internautas que relacionan el 'post' con la reciente entrevista de Sara Uribe.

Más noticias

DEPORTES