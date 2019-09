Esta es la lesión que saca del torneo a Santiago Montoya

Santiago Montoya, jugador de Millonarios, fue sometido este lunes a una operación en la rodilla izquierda que duró tres horas y media, en la que se le reconstruyó el ligamento cruzado anterior.

La tarea fue realizada por Juan Piñeros, jefe médico de Millonarios, y el especialista en rodilla Édgar Muñoz.



Según conoció EL TIEMPO, el jugador no será sometido a ninguna operación más, pues se hicieron las exploraciones del caso.



El ligamento estaba roto en un 90 por ciento y oficialmente los galenos no han determinado un tiempo de incapacidad, pero se advierte que serán unos ocho meses.



Montoya, según informó el equipo bogotano, presentó una “inestabilidad de la rodilla izquierda” y luego de los análisis se determinó que había que operarlo.



El 23 de marzo del 2018, Montoya se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el partido contra Alianza Petrolera, que lo tuvo alejado de las canchas durante seis meses.



El volante ha figurado en equipos como All Boys de Argentina, Vasco da Gama de Brasil, Vitória Guimaraes de Portugal y regresó al país para hacer parte del Tolima entre 2016 y 2017.



Millonarios lo compró para el 2018, pero sufrió esa lesión en la rodilla izquierda que no lo ha dejado jugar con continuidad.



Deportes