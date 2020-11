Santiago Montoya pone la cara y habla del penalti errado contra Cali

Aunque David Mackalister Silva falló el último cobro y con él, Millonarios quedó eliminado de la Copa Suramericana en desempate contra el Deportivo Cali, las críticas de los hinchas han ido más a Santiago Montoya, quien erró el cuarto tiro de la serie.

A Montoya, además de la manera como cobró, le han recalcado el hecho de haberse reído antes de patear, en la charla con el portero David González. El jugador de Millos explicó lo sucedido.



(Lea también: Atención: se encienden las alarmas por Falcao en la Selección)



“A David lo conozco hace muchos años, él me conoce desde niño, jugó con mi hermano también. Cuando llego a patear, él me dice ‘Santi, qué pena con vos, pero voy a tener que tapar, sé que hace mucho tiempo no pateas un penalti’. Hay reacciones que no podemos controlar, ante ese tipo de situaciones no sabes cómo reaccionar. A mí me salió una risa que me jugó en contra”, explicó Montoya, en entrevista con el VBar Caracol.



Sobre la manera de patear el penalti, Montoya expresó: “Eso me lo preguntaron los más cercanos, la familia, los amigos. Hay mucha inconformidad por cómo le pegué, que fui displicente o agrandado. Hay una modalidad que hemos adoptado los futbolistas, que es esperar hasta último momento. El arquero generalmente se juega a un palo. La venía practicando en los entrenamientos y me venía saliendo bien. Como David no se jugó, entonces elegí un palo: iba bien ubicada pero no tan fuerte. David adivinó y me atajó”.



(En otras noticias: Crisis sanitaria en el Once Caldas por cuenta del coronavirus)



“Era fundamental para nosotros haber clasificado, de todas maneras, el sábado tenemos una revancha, la vida nos da otra oportunidad”, agregó Montoya, y concluyó: “Hay que asumir que soy el culpable de lo sucedido, pero cada partido es diferente”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Las burlas a Millonarios por su eliminación en la Suramericana



- Los cuatro años de fracasos internacionales de Nacional



- Este es el plan para recuperar la salud de Diego Maradona