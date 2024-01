Santiago Giordana, figura en título de Millonarios: 'Esto da frutos y somos campeones'

Millonarios hizo la tarea y remontó el marcador contra Junior con la victoria 2-0 en El Campín para celebrar el título de la Superliga.



Uno de los jugadores clave en Millonarios fue el atacante argentino Santiago Giordana, que sorprendió a los aficionados con su gran actuación.



Giordana ya había tenido un gran partido el fin de semana contra Medellín en la victoria 5-0 en la Liga y ahora se destapó con su primer gol vestido de azul.



El atacante tuvo un partido sobresaliente, con mucho sacrificio, con buena sociedad con Leonardo Castro y salió muy elogiado por la afición.

La felicidad de Giordana

Santiago Giordana celebra con Millonarios. Foto: EFE

Al final del partido, emocionado, Giordana habló de su primer título con Millonarios. "Inexplicable, mira lo que es la gente, es para ellos, para la familia que esta atrás y para este grupo que con lo poco que lo conozco se lo merece", dijo el atacante en Win Sports.



"Siempre lo soñé y se hizo reelidad y estoy muy feliz", agregó el delantero.



Giordana recordó que su mejor decisión fue venir a Millonarios y está feliz de poder aportar en este título.



"Siempre dije desde que me llamaron no lo dude, esta institución tan grande. Esto da frutos y somos campeones", comentó. "Esto es para mi familia, mis hijas mi mujer y los que me siguen".



Finalmente, Giordana dijo: "Estoy feliz, todo el sacrificio da frutos, somos campeones y esto sigue y vamos a pelear por más".



