Trágicas muertes de jóvenes futbolistas colombianos

Archivo particular

Harold Morales



Según la versión de su familia, Harold Morales murió por un disparo que le propinó un agente de Policía.



Ocurrió a principios de septiembre de este año, en Cartagena. Era deportista de la Liga de Bolívar, pero se entrenaba en Cali porque buscaba viajar a Brasil ya que, según su familia, un equipo grande lo tenía en la mira. No vivía en la capital de este departamento, pues estaba visitando a su familia a propósito de la pandemia del nuevo coronavirus.



En Cartagena estaba trabajando en un lavadero. El día de su muerte, su hermano, de 14 años, lo estaba acompañando en su trabajo y vio cómo dos uniformados lo habrían empezado a golpear. Y, según le dijeron familiares de Morales a este diario, lo persiguieron y le dispararon por la espalda.



“Este es el dolor más grande que una persona puede vivir. La muerte de mi hijo es la mayor injusticia que he vivido. Un joven bueno, con unos sueños inmensos. ¿La policía me lo mata de una forma tan inhumana e injusta?”, se preguntó en su momento Lizet Payares, la madre del joven.