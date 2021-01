Sachi Escobar narró cómo va su vida, tras ser diagnosticado con cáncer

A finales del año pasado el técnico colombiano Santiago 'Sachi' Escobar fue diagnosticado con cáncer de próstata, una noticia bastante difícil para una persona que es muy admirado en el mundo del fútbol.



En medio de estos difíciles días, Escobar decidió viajar a Ecuador para visitar a su grupo en el Universidad Católica de Ecuador, equipo del que es técnico, y darles una sorpresa a sus dirigidos.



"Estaba esperando uno de los últimos exámenes antes de venir a Ecuador, que todo estuviera controlado con los especialistas, para poder llegar acá de nuevo a entrenamiento. No quería avisarle a nadie de que iba a llegar. El recibimiento fue muy emotivo, porque este grupo lo he trabajado hace tres años, en lo humano me ha dado mucho, en lo deportivo nos ha permitido que este proyecto se mantenga. Hay mucha empatía. Fue muy emotiva mi llegada al entrenamiento”, dijo Escobar en el Vbar de Caracol.



‘Sachi’ comentó que la ayuda de su familia ha sido muy importante y que el hecho de aceptar lo que está viviendo le ha permitido a tener la ilusión de salir adelante.



“Durante la pandemia no había podido ir a Medellín, no me había visto con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, ellos siempre han entendido mi profesión y han aceptado esto. Disfruté mucho el tiempo que estuve en Medellín, infortunadamente recibí la noticia allí. Fueron muy duros esos primeros días, pero como iban pasando esos días digerí, acepté y se lo entregué a Dios. Hoy estoy con buena actitud, rodeado de mis amigos y mi familia, que me han acompañado en este proceso”, añadió.



