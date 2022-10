Santa Fe ha estado en polémica en los últimos días, por cuenta de su estrepitosa derrota en su visita a Alianza Petrolera, 4-0, y porque algunos jugadores aparecieron en una foto junto a unas jóvenes modelos, una de ellas reconocida por publicar contenido en la red Onlyfans.

La foto, que coincidió con la derrota, desató la ira de algunos hinchas y los rumores en las redes sociales, donde especularon con posibles malos comportamientos de los futbolistas.



En la foto aparecen cinco jugadores, entre ellos Matías Mier y Geisson Perea, junto a dos modelos.



Se ve que la imagen fue tomada en el ascensor del hotel de concentración del equipo bogotano.



Ante los rumores, Futbolred consultó con varias fuentes en Santa Fe. Uno de los jugadores involucrados en la foto habló claro: “La foto fue cuando llegamos al hotel, antes del partido. Ellas nos pidieron la foto y lo hicimos sin problema. De todas maneras estamos tranquilos, si el club quiere, puede pedir las imágenes de seguridad del hotel, porque no tenemos nada que esconder”.

¿Qué dice la mujer?

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe y la foto que explotó en redes. Foto: Tomada de @spencer_castillo29

El periodista César Herrera contactó a la mujer de la foto y compartió un audio de la conversación.



En ella, la mujer deja claro que se encontró con los jugadores y que ella fue la que les pidió una foto. Además, negó algún tipo de encuentro con los futbolistas.



"No sé de dónde sacan eso de los chicos. Ellos no hicieron nada con nosotras. Íbamos para otro piso diferente y noté que venían entrando como muchas personas y pregunté en la recepción que qué equipo era. Me dijeron que eran los de Santa Fe entonces yo les pedí una foto”, aseguró.



"Luego de eso (la foto) cada uno se subió al ascensor. No sé de dónde sacan que nosotros les prestamos un servicio. Ojalá eso hubiera sido así”, agregó.

Contacté a la mujer que publicó la foto con los jugadores de Santa Fe y me respondió. Les dejo el audio de lo que dicen. pic.twitter.com/5DUc0DQnpf — César Herrera Hortúa (@CesarHerreraH) October 11, 2022



DEPORTES

Más noticias de deportes