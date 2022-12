Fracaso en Bogotá. Fracaso para Millonarios y Santa Fe. Ninguno de los dos pudo llegar a la final. Empataron el clásico 1-1 y se autodestruyeron. Pereira ganó en Barranquilla 0-2 y clasificó a la final, la que jugará contra el Independiente Medellín.



(Hay memes: Millonarios se queda sin final y los memes celebran: 'No van a ningún Pereira').

Llegó la hora del clásico, uno de esos clásicos definitivos, no una final, pero casi, y por eso la ansiedad tenía puesto en un palco de El Campín. Nadie quiere perder contra el rival de siempre. Nadie quiere vivir esos temores y quedarse con esas pesadillas.



Santa Fe, herido en Pereira, salió decidido a no exponer su dignidad de nuevo: repatrió a la Roca Sanchez a su hábitat en la mitad de la cancha, para que no siguiera sufriendo en la zaga, y para que rindiera como sabe en el medio.



Santa Fe era el del mayor estrés, el de la mayor ansiedad, porque no solo necesitaba ganar, sino que Pereira no lo hiciera en Barranquilla. Y así, con Enamorado y Estupiñán como armas de ataque, fue construyendo sus primeras aproximaciones. Sus primeros rugidos, aunque estos eran tímidos. Un tiro libre de Barboza hizo que el portero Montero se sintiera amenazado. respondió bien.



Millonarios, con Llinás liderando la defensa, (habilitado por la presencia de Vargas en el Mundial), arrancó con cierta tranquilidad, sin afanarse. Así fue hasta el minuto 24 cuando Pereira anotó, entonces azules y rojos temblaron. Así, el matecaña era el finalista. Millonarios tuvo un cambio de velocidad de inmediato, Gómez sacó su primer disparo y encontró bien parado al portero Silva.



Sin embargo, el primer tiempo fue de mucho estudio, de muchos temores de lado y lado. Quizá no pensaban que Pereira fuera a hacer lo que hizo.

Arrancado la segunda parte, Millonarios se atragantó el gol. Un tiro de esquina, la pelota aterrizó picando y Mackalister Silva, increíble, cabeceó arriba. Estaba solo. Y el arco solo.



Minutos después un silencio sacudió El Campín. Otro gol en Barranquilla "¿de quién?", se preguntaban. "De Pereira, de Castro", respondían los enterados. El rumor le llegó de inmediato a los técnicos, a Gamero y a Arias, que enérgicamente empujaron a los suyos. El panorama se complicaba mucho para los cardenales. Millonarios necesitaba un golecito.



El que mejor reacciono fue Santa Fe, que encontró el gol que le dio una ligera esperanza. Llinás perdió el balón, regaló la defensa, Enamorado cruzó el remate que fue al palo y en el rebote Rivas no falló, 1-0 en 72 minutos.



Hubo delirio rojo. Amargura azul. Momentos finales de máxima tensión. Mackalister Silva se despidió con tarjeta roja. Diego Herazo puso el 1-1, pero el tiempo ya no daba para más.



Santa Fe pagó cara su derrota en Pereira. Y Millonarios pagó caro no ganar el clásico que tenía que ganar. Deportivo Pereira los sorprendió y es finalista.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

