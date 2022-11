Los equipos bogotanos, Santa Fe y Millonarios, quedaron en el grupo A junto a Junior y Pereira. Los dos clásicos les dan ventaja de tener que viajar menos, pero la rivalidad y lo antecedentes jugarán un partido aparte.

Santa Fe desafía los pronósticos. No tenía traje para puntero, y sin embargo así llegó, clasificó como primero a los cuadrangulares, es el más ganador, con 10 victorias, y llega crecido a pelear en el grupo A. Ese Santa Fe en alza tiene en la mira a su primer rival, Millonarios, al que ya le ganó, al que ya conoce bien, y al que le quitó el privilegio de ser primero.



Santa Fe tuvo su punto de quiebre favorable justamente desde el último clásico. Ese día, sacó su fuerza interior y logró una remontada épica y una victoria clave 3-2, que estuvo basada en la estrategia, los cambios y el coraje, que es sello de este equipo. Desde ahí, los cardenales se levantaron, se hicieron fuertes.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Y ahora, que tendrán de nuevo a los azules en frente, en dos partidos del grupo A, ya tienen ese antecedente como punto de partida para preparar el primer duelo. No es una garantía, pero el DT Alfredo Arias tiene un diagnóstico de cómo debe jugarle a ese rival. Antes de ese clásico, Arias puso la gota de veneno, e ironizó con la frase que hizo carrera en la prensa sobre que a Millonarios le quedaba chica la Liga. Arias no lo creía así. Y luego fue y le ganó.



Santa Fe sabe que a Millonarios le tiene que quitar la pelota, que tiene que torpedear su juego de posesión, para incomodarlo. Además, tendrá que ajustar muchas tuercas, porque a lo largo del campeonato han sido constantes sus errores individuales y de concentración. La tarea urgente para arrancar el grupo contra su clásico rival será buscar esa fortaleza defensiva, pues llegó al liderato teniendo la peor cantidad de goles en contra de los clasificados, con 26, y la peor diferencia de gol, que además es negativa, -1. También tiene fortalezas, como un poderío ofensivo. Millonarios ya lo sufrió en el clásico.

A Santa Fe le gustan esos partidos, esos rivales, esos desafíos, y como es tan fuerte en casa, siendo el mejor local del campeonato, podría sacar provecho de esa ventaja teórica de jugar 4 partidos en Bogotá.

Gamero, con dos duros retos en frente

Facebook Twitter Linkedin

Milllonarios ganaba 2-0 y pudo seguir de largo. Al final, Santa Fe le volteó el clásico. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Millonarios le puso drama a lo que parecía un trámite. Finalmente se clasificó, no como primero, pero ahí está, y tener a Millonarios en las finales es tener a un equipo que si recupera su autoridad será serio candidato al título. Pero el equipo tendrá dos desafíos inmediatos y exigentes que demostrarán si realmente ya se levantó de su bache o sigue dormido.



Antes de enfrentar a Santa Fe en la primera jornada del grupo A, tendrá una final, la de la Copa Colombia contra Junior. Ese partido, mañana en El Campín, con desventaja de 1-0, tendrá repercusiones en la Liga. Si gana y es campeón, se crece, va a ser difícil que alguien lo ataje. Pero si va y pierde esa final, puede que ya no se levante de un golpe tan duro. Sobre todo si se tiene en cuenta que el grupo que le tocó es muy bravo, con Santa Fe, con el propio Junior y Pereira.



El problema que se le generó a Millonarios es que los rivales parecen haberle encontrado la vuelta para complicarlo. Eso, sumado a sus propios problemas, que le empezaron a surgir desde aquella derrota contra Santa Fe. El equipo tuvo 8 partidos seguidos de Liga sin poder ganar, se le enredó el gol y lo vino a recuperar en la fecha final contra Alianza Petrolera. Pero todavía no es un Millonarios que brinde confianza, como antes.



Necesitará que sus jugadores principales recuperen el nivel, muy bajo en futbolistas que eran vitales como Daniel Ruiz y Carlos Gómez. Necesitará que el portero Álvaro Montero reaccione, porque viene cometiendo errores inesperados en un portero de su categoría. Y necesitará que el equipo traduzca en resultados todo lo bueno que su técnico, Alberto Gamero, destaca partido a partido, que nadie le pasa por encima, que juegan a ganar en todas las plazas...



A diferencia de Santa Fe, Millonarios sí ha perdido fortaleza de local, de hecho se le han enredado los últimos partidos en Bogotá, donde hizo dos puntos de los últimos 18, así que si no reacciona, ahí puede dar ventajas.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes