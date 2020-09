Santa Fe le arrebató la victoria a Millos, que sigue en estado crítico

Hay frases que hacen carrera en el fútbol. Que en los clásicos no importa en qué posición en la tabla. Que siempre hay que esperar hasta el final para ver el desenlace, porque muchas veces se han definido en el último minuto. Todo eso pasó en El Campín, donde Millonarios, el equipo 18 de la Liga, le complicó el partido a otro, Santa Fe, que podía, incluso, irse a dormir como líder si ganaba.

Pero Millonarios, que en el papel jugó un poco mejor, no supo sostener una ventaja que había conseguido con solvencia y terminó regalando el empate, y en muy buena medida la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Liga, otra vez por un error defensivo.



En la cancha, los dos equipos jugaron a contrarrestarse el uno al otro más que intentar buscar el partido. Esquemas similares, dos líneas de cuatro de lado y lado y un problema común. En campo contrario, la imprecisión fue ley: dicen las estadísticas oficiales de la página de Dimayor que Santa Fe solo acertó el 58 por ciento de los pases en campo rival, mientras Millonarios lo hizo un poco, solo un poco mejor: 60,6. En el lado rojo, a Luis Manuel Seijas se le nota la inactividad que tuvo; a Fabián Sambueza, lo que se demoró para arreglar su continuidad, y Jhon Velásquez no estuvo fino. Por el lado azul, Cristian Arango tuvo buenas y malas y quedó de nuevo en deuda.



Además de eso, el partido se calentó al comienzo en una acción fortuita, tras una mala devolución de Carlos Arboleda a Leandro Castellanos. El portero se iba complicando y Ricardo Márquez se fue a buscarlo. En la lucha, se tropezó y cayó sobre el brazo de Castellanos. El susto fue más óptico que real, pero Andrés Pérez fue a buscar feo a Márquez.



La libreta de apuntes muestra que, al menos en opciones, fue más Millonarios en la primera etapa: a los 25, Márquez quiso rematar al palo de la mano izquierda de Castellanos y el portero le adivinó la intención. Luego, a los 37, Andrés Román probó desde lejos y el portero atajó bien. Y en la última jugada del primer tiempo, de nuevo el arquero respondió a un remate cruzado de Cristian Arango. Santa Fe, nada de nada. En esa primera mitad no se supo en qué condición estaba Cristian Bonilla, que debutaba con la camiseta azul.

Santa fe vs. Millonarios. Foto: Dimayor

Esa pequeña superioridad de Millonarios se marcó un poco más cuando el técnico Alberto Gamero decidió mandar a la cancha a Santiago Montoya, quien reaparecía después de más de un año de ausencia, en lugar de Diego Godoy, que volvió a quedar en deuda. Y de esa manera Millos empezó a acercarse aún más.

Jugada clave

Luego, la ventaja en el juego la tradujo también en el marcador, en un gol que, VAR mediante, estuvo cargado de misterio: una habilitación de Felipe Banguero y un remate de Juan Carlos Pereira para vencer, por fin, a Castellanos. La repetición mostró que, primero, Pereira está en la misma línea con el balón, y, segundo, un hombre de Santa Fe lo habilitaba.



Curiosamente, el gol lo marcó uno de los jugadores a los que más le costaba acomodarse al esquema que planteaba Gamero, quien puso a Pereira a jugar por una banda, cuando él se siente más cómodo llegando por el centro.



Santa Fe no reaccionaba y, además, terminó quedándose con uno menos, con una increíble reacción del jugador más experimentado de la cancha, Andrés Pérez, quien desde temprano estaba haciendo méritos para la segunda amarilla pero se fue por roja directa, a los 28 de la segunda etapa.

Pero en el clásico, pase lo que pase, estén como estén en la tabla, siempre hay que esperar a que el árbitro pite. ¿Se acuerdan de que hablábamos de que no se sabía en qué estado estaba el portero Bonilla? Pues en la única exigencia que tuvo no en el segundo tiempo, en todo el partido, salió mal a cortar un cobro de costado, Jeison Palacios cabeceó hacia el centro y Jorge Luis Ramos, que había entrado en la segunda etapa por Fabián Sambueza, la metió al fondo del arco. Empate clavado.



Falta media fase todos contra todos y Millos la tiene cuesta arriba: debe hacer 23 puntos de 30 para clasificar. Santa Fe salvó un punto y una mala noche y sigue soñando.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc