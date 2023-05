Santa Fe y Junior afrontan el guayabo de la no clasificación a los cuadrangulares semifinales. Se trata de dos proyectos ambiciosos, cuyas nóminas tenían, en el papel, mayor peso para pelear en el campeonato, pero los dos equipos, que llegaron con vida a la fecha final, dijeron adiós y ahora les toca replantear de cara a un futuro inmediato.

Santa Fe sufrió un duro golpe, porque más allá de su irregularidad y del cambio de DT —al sacar a Harold Rivera y nombrar a Gerardo Bedoya como encargado para los dos partidos finales—, tenía armas para luchar y dependía de sí mismo.

Su derrota contra el Once Caldas 3-1 fue la consumación de sus pecados, empezando por la fragilidad defensiva: recibió 25 goles, una cifra mayor a la de todos los clasificados.



En ataque, aunque tuvo buen registro, con 29 tantos —más que Pasto, Chicó, Alianza y Nacional—, desperdició muchas oportunidades de gol y no tuvo un artillero. Wilson Morelo apenas hizo 3 goles. Rodallega fue el mejor, con 6. “Se intentó, pero no se logró. Sensaciones y sentimientos de culpabilidad frustración Rabia tristeza y dolor” dijo Rodallega.

Hugo Rodallega.



El otro pecado fue que cuando las cosas no le salían al DT Rivera, la directiva lo aguantó en medio de un clima de tensión irreversible con la afición. Santa Fe ahora busca DT, con preferencia extranjero, porque el futuro de Bedoya dependía de la clasificación. Suenan los uruguayos Pablo Repetto, Fabián Coito, Ignacio Ithurralde y Leonardo Ramos.



Tiene la otra semana Copa Sudamericana contra Gimnasia y, por ahora, Bedoya estaría al frente del equipo (es tercero del grupo G con 4 puntos, el líder es Universitario con 7 unidades).

Junior: mucha inversión y cero resultados

Del otro lado está el caso Junior, que se armó en torno a la contratación de Juan Fernando Quintero, quien se lesionó y apenas pudo jugar 6 partidos. Permitir su viaje a Asia con la Selección Colombia pese a no estar en condiciones es uno de los grandes pecados del equipo.

Juan Fernando Quintero se va de la cancha tras la derrota de Junior contra Envigado.

Tampoco funcionó el DT Arturo Reyes, que se fue con un rendimiento del 18,8 por ciento. Llegó Hernán Darío Gómez y aunque el equipo resucitó, no le alcanzó. Los problemas de indisciplina también tiñeron el remate del torneo, con la salida del jugador Luis Sandoval.



Junior, que tiene una de las nóminas más valiosas de la Liga (tercera, por 18,10 millones de euros según Transfermarkt), cierra un semestre para el olvido. Decidir el futuro de Quintero, lo inmediato.



