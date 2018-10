Santa Fe y Junior reparten los puntos en intenso juego en Bogotá: 2-2

A Santa Fe se le fue la victoria. La tuvo muy cerca. Pero se encontró con un Junior ambicioso, que jugó con un equipo alterno y le sacó un empate 2-2 en Bogotá.

Santa Fe se vio sorprendido desde el comienzo por la iniciativa del Junior, que llegó a El Campín como si estuviera en el Metropolitano. Atacó y generó problemas, aunque no tuvo grandes jugadas de riesgo. Protestó una mano en el área de Urrego, y una agresión del mismo Urrego a un rival. Y como si el defensor quisiera ser el gran protagonista de la noche, fue al ataque y puso a ganar a Santa Fe.



Fue al minuto 26, en un tiro de esquina. Urrego, que ya se sabe la jugada de memoria (lleva tres goles en esta Liga) se anticipó a su rival y metió un cabezazo abajo, contundente y puso a ganar a los cardenales.



Santa Fe, con la ventaja, aguantó, como si no fuera el local. Sobre todo en la segunda parte cuando Junior mejoró su juego, cuando entraron jugadores cmo Jarlan Barrera y Víctor Cantillo. Barrera manejó los hilos, gestó una buena oportunidad con Cantillo y salvó el arquero Zapata.



Hasta que llegó el empate, a los 17 minutos, en un rebote que dejó la defensa cardenal y Cantillo clavó un remate potente y arriba que no pudo contener Zapata, que ni siquiera alcanzó a acariciar la pelota.



La alegría barranquillera duró poco. Santa Fe empató en otro tiro de esquina cobrado por Guastavino, su fórmula más importante. La pelota llegó al primer palo y esta vez fue Baldomero Perlaza el que se levantó y remate casi con la cabeza y casi con el hombro y anotó el gol de la ventaja 2-1.

Santa Fe se entusiasmó, acarició la victoria, la tuvo en el bolsillo cuando Sebastián Salazar (que reemplazó al lesionado Gordillo desde el primer tiempo) quedo solo frente al arquero y quiso picarle la pelota con una dosis de genialidad que no le resultó como esperaba. La pelota fue al palo.



Lo pagó caro. Junior, en una tocata, lanzó un centro al segundo palo y ahí apareció en un gran salto Daniel Moreno, para anotar el 2-2, un resultado que le deja un sinsabor a a Santa Fe, porque además de ser el local, desperdició el gol de la victoria. Sin embargo, sigue entre los ocho.

Síntesis

Santa Fe: Robinson Zapata (6); Carlos Arboleda (5), Javier López (5), Héctor Urrego (6), Edwin Herrera (5); Baldomero Perlaza (6), Yeison Gordillo (sin nota), Diego Guastavino (6), Luis Seijas (5); Carmelo Valencia (5) y Wilson Morelo (5). DT: Guillermo Sanguinetti.



Cambios en Santa Fe: Sebastián Salazar (6) por Gordillo (11 PT), Facundo Guichón por Seijas (24 ST) y Arley Rodríguez por Guastavino (36 ST).



Junior: Sebastián Viera (5); David Murillo (6), Deivy Balanta (6) Jonathan Ávila (5), Germán Gutiérrez (6); Enrique Serje (5), Leonardo Pico (6), Sebastián Hernández (5), Leiner Escalante (6), Fabián Sambueza (5) y Yony González (5). D.T. Julio Comesaña.



Cambios: Victor Cantillo (7) por Serje (1 ST), Jarlan Barrera (6) por Sambueza (1 ST) y Daniel Moreno por González (28 ST).



Goles en Santa Fe: Héctor Urrego (27 PT), Baldomero Perlaza (23 ST)

Goles en Junior: Víctor Cantillo (17 ST), Daniel Moreno (33 ST).



Amonestados: Héctor Urrego (8 PT), Carlos Arboleda (8 PT), Javier López (26 PT), Jonathan Ávila (15 ST), Víctor Cantillo (29 ST), Jarlan Barrera (31 ST) y David Murillo (33 ST) y Leiner Escalante (45+1 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Víctor Cantillo (7).



Partido: intenso



Estadio: El Campín.



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Jorge Guzmán (7)



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO